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Yerel Metroda görüntü çekme iddiası
Yerel

Metroda görüntü çekme iddiası

İstanbul Şişli'de metrodaki kadınların görüntülerini çemkiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 01:48:00 -
Metroda görüntü çekme iddiası

Alınan bilgiye göre, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mecidiyeköy metrosunda bir kişinin kadınların görüntülerini kaydettiği ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Polislerin görüştüğü G.Y. adlı kadın, Alibeyköy metrosuna bindiğini, yanında oturan kişinin cep telefonuyla 4 kadının videosunu çektiğini gördüğünü anlattı.

Daha sonra asansöre binerken şüphelinin yanına giderek cep telefonuna baktığını söyleyen G.Y, çekilen videolar arasında kendi görüntülerinin de olduğunu gördüğünü aktardı.

Polis, G.Y'nin şikayeti üzerine şüpheli N.S.M'yi gözaltına aldı.

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