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Metrobüste taciz skandalı! Pembe vagon işte bu yüzden gerekli...

Akit’in sık sık gündeme getirdiği, ABD, Japonya gibi ülkelerin de uzun süredir uyguladığı tercihe dayalı pembe vagon uygulamasının zorunluluğu, bugün bir kez daha gözler önüne serildi. İstanbul’da Fatih Özdemir isimli sapık, metrobüste bir kadının üzerine istimna etti.

24 Nisan 2019 Çarşamba 15:37
Metrobüste taciz skandalı! Pembe vagon işte bu yüzden gerekli...

 yeniakit.com.tr  İstanbul’da kadınların toplu taşımalarda yaşadığı sıkıntılar gündemden düşmüyor. Bugün metrobüste yaşanan bir skandal, tüm Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü.

Metrobüste kadına taciz

Fatih Özdemir isimli şahıs, metrobüste bir kadının üzerine istimna etti. Kadının çığlıklarıyla birlikte, metrobüs durağında Fatih Özdemir’e vatandaşlar tarafından müdahale edildi. Şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

Pembe vagon zorunluluğu

Bugün yaşanan bu rezil olay, tercihe dayalı pembe vagon uygulamasının şart olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kadınların isteklerine bağlı olarak erkeklerden bağımsız bir şekilde kendi aralarında seyahat etmesine olanak sağlayan pembe vagon uygulamasıyla, yaşanan skandal olayların önüne geçilmesi gerekiyor.

Dünya bunu uygulamaya başladı

ABD’de 2014’ten itibaren sadece kadın yolcuların kullandığı “shetaksi” uygulamasına başlandı.

Japonya 2000’den itibaren metrolarda sadece kadınların kullanabildiği pembe vagon uygulamasına geçti.

Brezilya’da 2006’dan beri banliyö ve trenlerde kadınlara özel pembe vagon uygulamasına geçildi.

Meksika’da 2000’den bu yana metrolarda pembe vagonlar hizmete sunuldu.

Tayland da 2014’ten itibaren pembe vagon uygulamasına geçerken, Hindistan’da kadınlara özel otobüsler hizmet vermeye başladı.

Dünya karma taşımacılıktan vazgeçiyor... Kadınlar pembe vagon istiyor!

Saadet Partisi'nden yerinde talep: Bu uygulama ile erkeklik onuruna zarar gelmez

‘Pembe Vagon’a tam destek

İstanbullu kadınlar 'Pembe Vagon'da ısrar ediyor!

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 15:37
  1. İstanbul
  2. Fatih Özdemir
  3. taciz
  4. metrobüs
  5. pembe vagon

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