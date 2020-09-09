Ülkemizde özellikle yaz mevsimi sonunda seyahatlerde otobüsler tercih ediliyor. Memleketlerinde kışlık konserve, turcu, reçel gibi hazırlıklarını tamamlayanlar hazırladıklarını büyük şehirlerdeki ikametgahlarına taşımak için genellikle otobüs tercih ediyor. Bu tip ürünlerin uçakla getirilmesi zor olduğu için vatandaşlar belirli dönemlerde otobüslere yoğun ilgi gösteriyor. Peki, otobüs biletleri ne kadar? Metro Turizm otobüs bileti fiyatları…

Metro Turizm kimin?

Ülkemizde şehirlerarası seyahat alanında hizmet veren şirketlerden biri olan Metro Turizm 1992 yılında GalipÖztürk tarafından kuruldu.

Metro Turizm online bilet al

Metro Turizm’en bilet almak isteyenler şubeye gitmeden bu işlemi online olarak halletmelerinin mümkün olup olmadığını araştırıyor. Metro Turizm internet sitesi üzerinden bilet alma olanağınız bulunuyor.

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Metro Turizm bilet fiyatları

Metro Turizm’den bilet alacak olanlar fiyatları da merak ediyor. Metro Turizm biletleri mesafe ve araç özelliklerine göre değişebiliyor. Otobüs bileti almadan önce farklı firmaların internet sitelerine de göz atıp fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz.

Metro Turizm iletişim | Metro Turizm müşteri hizmetleri

Metro Turizm’den telefonla bilgi almak, rezervasyon yapmak da mümkün. Bu sebeple pek çok kişi müşteri temsilcisi iletişim numarasını merak ediyor. Metro Turizm’e 0850 222 34 55 telefon numarasından ulaşabilirsiniz.

Metro Turizm uygulama indir

Günümüzde mobil uygulamalar çok fazla tercih ediliyor. Otobüs firmalarının da uygulamaları bulunuyor. Söz konusu uygulamalardan bilet alınabiliyor, kampanyalardan yararlanılabiliyor. Metro Turizm uygulamasını Play Store ve App Store’dan indirebilirsiniz.