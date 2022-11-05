Metro konforundaki tren Gaziray açılıyor

2 milyonu geçen nüfusu, 4 ayrı üniversitesi, büyük sanayisi, turizmi, gastronomisi ile Türkiye’nin en çok katma değer üreten şehirlerinden biri Gaziantep. Büyükşehirlerin kaderi trafik, kentin özellikle son yıllarda ulaşımını güçleştirmişti.

Bunun üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) iş birliği yaptı. İş birliği kapsamında 16 duraklı GAZİRAY Banliyö Hattı’nın çalışmalarına başlandı. O çalışmalar artık tamamlandı. Metro konforundaki banliyö hattı GAZİRAY, bu ay faaliyete geçiyor.

16 istasyon var

Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi (KÜSGET) ile organize sanayi bölgelerini birbirine bağlayan, (Başpınar’dan başlayarak Taşlıca’ya) 5 kilometrelik bölümünün yer altından geçtiği 25 kilometre uzunluğundaki GAZİRAY, metro standartlarında 16 istasyonla hizmet verecek. Hattın karayolu ve şehirle kesişim noktalarında 1 köprü, 6 altgeçit, 6 üst geçit, 26 menfez yapıldı. Hat, diğer toplu taşıma araçlarıyla entegre edilerek, aktarma noktalarıyla şehir içi ulaşıma dahil edilecek.

Trafik sorunu çözülüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin açılıştan önce GAZİRAY ile ilgili son bilgileri paylaştı.

Şahin, “Gazi şehrimiz büyük bir göç alıyor. Bu nedenle bu iş bizim için çok önemli. Küçük Sanayi Sitesi ve Organize Sanayi Bölgesi hattında günde 250 bin kişi araçlarla taşınıyor. İşçi yolda yoruluyor. Ve bu taşıma yöntemi şu anda havayı kirletiyor. Biz ‘Yeşil Şehir’ olduk. Dolayısı ile buna da yakışan bir proje gerçekleştirmek istedik. GAZİRAY hattını devreye aldığımız zaman, çevre kirliliği azalacak, işçi memleketinde yaşanan ulaşım kaosu son bulacak, şehir rahatlayacak. Taşımacılığı havayı kirletmeden şehrin sera gazı salınımını azaltarak yapmak çok önemli. Paris Anlaşmasını imzalamış bir hükümetin yaptığı en güzel çalışma olacak” dedi.

Günde 50 bin kişiyi taşıyacak

Şahin, bütün deneme sürüşlerinin tamamlandığı GAZİRAY ile günde 50 bin kişinin taşınacağını ve kente aslında metronun geldiğini söyledi. GAZİRAY’ın 5 kilometresi yer altında olacak. Bu artık şehre metronun geldiğini gösteriyor. Özellikle oteller ve hastaneler bölgesinde proje başladığında üstten gitmesi planlanmıştı, ama bu durum büyük büyük duvarlarla şehrin ikiye bölünmesine neden olacaktı. Bu yüzden bu proje yer altına alındı ve 4 hattan oluşacak şekilde proje revize edildi. Küçük Sanayi ve Organize arasında 25.5 kilometrede yolcu taşınacak.” Çok heyecanlı olduklarını belirten Belediye Başkanı Şahin, “Gaziantep tarihi bir gün yaşayacak. GAZİRAY, 10 yıllık hayalimizdi. Bu projede bütün bakanlarımızın çok emeği oldu” diyerek hepsine ayrı ayrı teşekkür etti.

Yatırım bedeli 5 milyar TL

Yaklaşık 5 milyar TL’lik dev bir yatırım yapılan proje kapsamında 25.5 kilometre güzergâhta 2 adet hızlı tren hattı ve 2 adet banliyö hattı olmak üzere 4 hatlı elektrikli ve sinyalli demiryolu hattı bulunuyor. GAZİRAY için 16 adet istasyon, toplam uzunluğu 5,5 kilometre olan 2 adet aç-kapa tünel, 1 adet köprü, 12 adet alt/üst geçit ve 26 adet menfez inşa edildi. GAZİRAY’da kullanılacak elektrikli tren setleri, Türkiye’de raylı sistemler sektörünün en büyük temsilcisi TÜRASAŞ tarafından üretiliyor. Yani GAZİRAY’da kullanılacak araçlar, yerli ve milli.