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Metina bölgesinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-20 10:02:34 -
Metina bölgesinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK'lı 4 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla PKK'lı 4 teröristin tespit edildiği belirtildi.

Teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceği kaydedildi.

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