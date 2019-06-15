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Metin Yıldız, hemşehrileri ile buluştu

Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Ordu Fatsalı Metin Yıldız, hemşehrileri ile bir araya gelerek tamamı eğitim için geliri sağlanan bir gösteri gerçekleştirdi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:07
Metin Yıldız, hemşehrileri ile buluştu

Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Ordu Fatsalı Metin Yıldız, hemşehrileri ile bir araya gelerek tamamı eğitim için geliri sağlanan bir gösteri gerçekleştirdi.


Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda ilçedeki Kültür Sarayında Fatsa’da eğitime destek amaçlı bir oyun sergileyen Metin Yıldız, "Uzun zamandır Fatsa’da gösteri yapmamıştım. Eğitime önem veren birisiyim. Bizleri Fatsalı hemşehrilerimle buluşturan milli eğitim yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.


Metin Yıldız tüm gelirini Fatsa’da eğitim yararına kullanılmak üzere bağışladığı stand-up gösterisi ile Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında izleyicileri ve sevenleri ile buluştu.


Sahnelediği eğlenceli ve öğretici bir sahne şovuyla izleyicilerin beğenisini alan Metin Yıldız’a Fatsa Eğitime Destek Derneği Başkanı Murat Topaloğlu gelirini derneğe bağışladığı için teşekkür etti.


Yıldız’a, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Halit Gülten tarafından günün anısına çiçek ve plaket verildi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 12:07
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