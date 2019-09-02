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Metin Feyzioğlu'ndan dikkat çeken sözler: Bizler ne muhalifiz ne de...

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, 2019-2020 Adli Yıl Açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Türkiye Barolar Birliği hiçbir siyasi partinin muhalifi veya destekçisi değildir. Barolar birliği sadece cumhuriyetin tarafındadır" dedi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:48
Metin Feyzioğlu'ndan dikkat çeken sözler: Bizler ne muhalifiz ne de...

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 2019-2020 Adli Yıl Açılış töreninde, "Vatandaşımızın bizden beklentileri var. Türkiye Barolar Birliği hiçbir siyasi partinin muhalifi veya destekçisi değildir. Barolar birliği sadece cumhuriyetin tarafındadır" dedi.
20 Temmuz'da başlayan adli tatil bugün itibari ile sona eriyor. Yeni adli yıl için Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde açılış töreni düzenleniyor. Türkiye Barolar Birliği TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, 2019-2020 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törende bir konuşma yaptı.

Konuşmasında "Yeni hukuk fakültesi açılmamalı" diyen Feyzioğlu, "Hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavı bir an önce getirilmelidir. Bilgiyi ölçen, zor bir sınav olmalıdır." açıklamasında bulundu. Koruyucu avukatlık hizmetlerinin geliştirilmesi gerektiğini belirten Feyzioğlu, "Avukatlıkta vatandaşın KDV yükü indirilmeli" ifadelerine yer verdi. Metin Feyzioğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

 

Barolar Birliği hiçbir siyasi partinin muhalefeti ya da destekçisi değildir

Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük desteğiyle barolarımızın, danıştayımızın büyük katkılarıyla hazırlanan yargı reformu stratejisiyle çözüm vardır...Barolar Birliği hiçbir siyasi partinin muhalefeti ya da destekçisi değildir. Biz tarafsızız. Kadına, çoğu yönelik şiddetle hep birlikte mücade etmek zorundayız...

Mesleklere giriş sınavı bir an önce getirilmeli

İki, hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavı bir an önce getirilmeli ve zor bir sınav olmalıdır. Üç Yeni hukuk fakültesi açılmasına son verilmelidir. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesi mutlaka getirilmelidir. Üç Yeni hukuk fakültesi açılmasına son verilmelidir. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesi mutlaka getirilmelidir.

Avukatlık hizmetinden alınan KDV indirilmeli

Bugün verilen hükümlerin yaklaşık yüzde 90’ıistinaf aşamasında gelişiyor. İstinafın yükü büyük. Yargıtay’ımız içtihat olma özelliğinden çıkmak üzere. Yargıtay’ın huzuruna gelmesini sağlayacak kanunun getirilmesi şarttır.Tutuklama tedbirinin peşin ceza gibi uygulayan uygulamalar kanundan çıkarılmalıdır. Vatandaşlarımızın avukatlık hizmetinden yararlanırken alınan KDV indirilmelidir.

Kamuda çalışan avukatların özlük hakları düzeltilmeli

Kamuda çalışan avukatların özlük hakları düzeltilmelidir.Stajyer Uyuşmazlıkların önceden doğmasını önleyecek batıda doğru örneklerini gördüğümüz koruyucu avukatlık hizmetlerini geliştirmeliyiz.Ara buluculukta işçinin yanında avukat olmadan savunmasız müzakereye katılmasını yanlış buluyoruz. Çünkü karşısında bütün gücüyle işveren var.

Yargı reformu strateji belgesi doğru bir belgedir

Yargı reformu strateji belgesi doğru bir belgedir. Bu çoğulculukta hazırlanan başka bir belge ben görmedim. Türkiye'nin normalleşme sürecinde kuvvetler ayrılığını tam olarak saylayacak şekilde Meclisimizde yeniden uzlaşma ile öneriyoruz. Uzlaşma liyakat temelli olacaktır.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:48
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