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Metin Feyzioğlu: Af teklifi PKK'ya yarar!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, MHP'nin af teklifinin terör örgütü PKK'ya yarayacağını söyledi.

02 Ekim 2018 Salı 10:45
Metin Feyzioğlu: Af teklifi PKK'ya yarar!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, cezaevlerinde yaklaşık 250 bin hükümlü ve tutuklunun bulunduğunu, teklifteki istisna suçlar çıkarılınca bu tekliften 163 bin kişinin yararlanacağının hesaplandığını bildirdi.

"Torbacıların tamamına yakını dışarı çıkacak!"

Anayasa Mahkemesinin, istisna tutulan suçlardan bazılarını istisna kapsamından çıkaran iptal kararları vermesi halinde, bu sayının artacağını belirten Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Kapsama giren suçların içinde, uyuşturucu satıcılığı ve mafya tipi silahlı örgüt kuruculuğu ve üyeliği de var. Burada şu hususu önemle belirtmek istiyorum. Okul önlerinde, sokaklarda, çocuklarımıza uyuşturucu satan, şeker diye zehir veren torbacıların aldığı ortalama ceza 5 yıldır. Af kanunu kabul edilirse bu torbacıların tamamına yakını dışarı çıkacak. Bu sayı 50 bin."

"Af kanunu PKK’ya yarar!"

Feyzioğlu, uyuşturucu gelirinin dolaylı yollardan PKK'ya aktarıldığına işaret ederek, af kanununun, PKK'ya yaracağı uyarısında bulundu.

Terör örgütü sınıfına girmeyen silahlı örgütlerin kurucu ve üyelerinin de tahliye edileceğine dikkati çeken Feyzioğlu, "Yüce Meclisimizin bütün bunları dikkate almasını, polisimizin, yargımızın emeklerini düşünmesini diliyorum" ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 10:45
  1. Metin Feyzioğlu
  2. af teklifi
  3. PKK
  4. MHP

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