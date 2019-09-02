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Metin Feyzioğlu Adli Yılı açılış konuşması

2019-2020 Adli Yıl Açılışı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törende gerçekleşti. Adli Yıl açılışına katıldığı için malum çevreler tarafından eleştirilen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nun burada yapacağı konuşma merak ediliyordu. Feyzioğlu Adli Yıl açılışı konuşmasını yaptı. Peki Metin Feyzioğlu’nun Adli Yılı açılış konuşmasında neler söyledi?

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:23
Metin Feyzioğlu Adli Yılı açılış konuşması

2019-2020 Adli Yıl Açılışı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törende gerçekleşti. Adli Yıl açılışına katıldğı için malum çevreler tarafından eleştirilen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nun burada yapacağı konuşma merak ediliyordu. Feyzioğlu Adli Yıl açılışı konuşmasını yaptı. Peki Metin Feyzioğlu’nun Adli Yılı açılış konuşmasında neler söyledi?

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 2019-2020 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Türkiye Barolar Birliği hiçbir siyasi partinin muhalifi veya destekçisi değildir." ifadelerini kullandı. Hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavının bir an önce getirilmesi gerektiğini belirten Feyzioğlu, "Bilgiyi ölçen, zor bir sınav olmalıdır." dedi. Feyzioğlu, "HSK'nin yapısının, kuvvetler ayrılığını tam olarak sağlayacak şekilde Meclis'imizde uzlaşma ile yeniden düzenlenmesini öneriyoruz." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:23
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