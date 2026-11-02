Metgün Enerji YEKA RES-2026’nın en büyük projesi! 320 MW kurulu gücündeki Sivas RES’i kazandı

Güneş, rüzgâr ve hidroelektrik kaynaklarına dayalı yenilenebilir enerji portföyüyle Türkiye’nin enerji dönüşümünde önemli bir rol üstlenmeyi hedefleyen Metgün Enerji, sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Şirket, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) RES-2026 kapsamında yarışmaya açılan yedi saha arasında 320 MWe bağlantı kapasitesiyle en büyük proje olan Sivas RES’i kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Ülkemizin önemli enerji şirketlerinin rekabet ettiği Sivas RES yarışması, Metgün Enerji’nin kilovatsaat başına 3,50 euro-sent elektrik satış fiyatı ve megavat başına 30 bin euro katkı payı teklifiyle sonuçlandı. Proje kapsamında üretilecek elektrik, sözleşmenin imzalanmasından itibaren başlayan ilk 72 aylık sürede, santralin devreye girdiği tarihten bu sürenin sonuna kadar serbest piyasada satılacak. Bu sürenin ardından 20 yıllık alım dönemi başlayacak ve bu dönemde yarışmada belirlenen 3,50 euro-sentlik satış fiyatı uygulanacak. Metgün Enerji, Bakanlık onayı ve YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi’nin imzalanmasının ardından proje çalışmalarına hızlı bir şekilde başlamayı planlıyor.

Halen 274,44 MW kurulu güce sahip olan Metgün Enerji, Sivas RES projesinin hayata geçirilmesiyle portföyüne 320 MW daha ekleyecek ve toplam kurulu gücünü %117 oranında artırarak 594 MW’a yükseltmiş olacak. Böylece şirket, 2030 yılı için belirlemiş olduğu 1.000 MW kurulu güç hedefinin gerçekleşmesi yolunda önemli bir adım atmış oldu.

“Sivas RES, yenilenebilir enerjide büyüme hedeflerimiz açısından önemli bir dönüm noktası”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Metgün Enerji Genel Müdürü Uğur Işık, “Sivas RES, YEKA RES-2026 kapsamında yarışmaya açılan en büyük proje olmasının yanı sıra tamamlandığında portföyümüzün de en büyük santrali olacak. 320 MW kapasiteye sahip bu yatırımı, 2030 yılı için belirlediğimiz 1.000 MW kurulu güç hedefine ulaşma yolunda stratejik bir adım olarak değerlendiriyoruz. Mevcut santrallerimizin geliştirilmesi, inşası ve işletilmesi süreçlerinde edindiğimiz deneyimi yeni projemize aktaracağız.” dedi.

Türkiye’nin 2035 yılı için ortaya koyduğu 120.000 MW rüzgâr ve güneş enerjisi kurulu güç hedefini hatırlatan Işık, sözlerini şöyle sürdürdü: “Rüzgâr enerjisindeki varlığımızı önemli ölçüde güçlendirecek olan Sivas RES, sürdürülebilir büyümemiz açısından stratejik önem taşıyor. Bu yatırımımızın aynı zamanda yerli ekipman üretiminin desteklenmesine, tedarik zincirinin güçlendirilmesine ve Türkiye’de rüzgâr enerjisi sanayisinin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz.”