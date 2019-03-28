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Meteoroloji'den uyarılar arka arkaya geldi!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin güneyi ve kuzeyi sağanak yağışların etkisi altında. Doğu illerinde kar yağışı beklenirken, çığ tehlikesine karşı da uyarılarda bulunuldu. Marmara ve Ege bölgelerinde ise şiddetli fırtına bekleniyor.

28 Mart 2019 Perşembe 06:36
Meteoroloji'den uyarılar arka arkaya geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Akdeniz, Karadeniz Kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Aydın ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Muğla çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Erzurum, Kars, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, iç ve doğu bölgelerde güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına(60-80 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(Çatı Uçması, Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA 1°C, 12°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 8°C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU -2°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif yağmurlu

ERZURUM -2°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR 5°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 07:10
  1. Muş
  2. Muğla
  3. Kars
  4. Erzurum
  5. Bingöl
  6. Aydın
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