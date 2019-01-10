0553 313 94 23

Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı! İstanbul'da...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleriyle Antalya'nın doğu kesimlerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

10 Ocak 2019 Perşembe 14:41
Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı! İstanbul'da...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile Batı Karadeniz’in yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Orta Akdeniz'in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Kıyı Ege, Marmara'nın güneybatısı, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleriyle Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Rüzgarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Batı ve Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 14:41
  1. Yalova
  2. Tekirdağ
  3. Kocaeli
  4. İstanbul
  5. Bursa
  6. Antalya
  7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  8. hava durumu
  9. sağanak yağış
  10. fırtına

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa'da uyuşturucu ticareti şüphelileri adliyede
    1. Bursa'da uyuşturucu ticareti..
    2. Yapı Kredi'den 650 milyon dolarlık..
    3. Büyükelçi Karlov suikastı davası
    4. TBMM Genel Kurulu
    5. Fatih Terim'e mahkemeden para cezası
    6. Akit’ten Adalet Bakanı Gül’e nezaket..
    7. YTB'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler..
    8. Nadal, Mata ve Navas'a spor ödülü
    9. Ankara'da yarın okullar tatil mi |..
    10. Kritik ziyaretin tarihi belli oldu!..
    11. ABD "Suriye'den çekiliyoruz" dedi,..
    12. Futbol: Hazırlık maçı
    13. Muhafız Alayı darbe girişimi davası
    14. "İçimdeki Hazine" klibini yaklaşık 2..
    15. Barış Atay'dan Yılmaz Erdoğan'a tepki:..
    16. TBMM KİT Komisyonu
    17. Aynı sokakta 5 yıl arayla işlenen iki..
    18. Hepsiburada, 2018 Kitap Alışveriş..
    19. "Bolton'ın sözleri provokatif" diyen..
    20. Mustafa Kurdaş kimdir nerelidir?
    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!
    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Türkiye tarihinde bir ilk! Rus kadın belediye başkan adayı oldu
    Türkiye tarihinde bir ilk! Rus kadın belediye başkan adayı oldu

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye