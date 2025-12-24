  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

MASAK Raporunda "Maybach" Bilmecesi: Rezan Epözdemir'in şüpheli trafik deşifre oldu!

Cezaevinde dayak yiyen Güllü’nün kızı Silivri’ye nakledildi

Cem Küçük 'buna inanmıyorum' diyerek açıkladı! Kaldığı otelin geceliği 2 bin dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistinlilerin kanı elinde olanların hadsizliği teneke tıngırtısıdır!

Başkan Erdoğan'a hakaret etmişti! Ağzı bozuk Ümit beraat etti

İrlandalı karikatürist Burton: Terörist devlet tüm etkinliklerden menedilmeli! İsrail tamamen tecrit edilmeli

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle görüştü

‘İhaleye fesat karıştırma" davasında karar! CHP’li başkan Handan Benli’nin cezası açıklandı

Savunma sanayiinde yerli ve milli gövde gösterisi: ASELSAN ihracat rekoruna koşuyor!

Başsavcılıktan Timur Savcı açıklaması: Uyuşturucu testi için Adli Tıp'a gönderildi
Aktüel Meteoroloji’den uyarı! Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor: İstanbul'da kar yağışı bekleniyor! Soğuk hava etkisi
Aktüel

Meteoroloji’den uyarı! Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor: İstanbul'da kar yağışı bekleniyor! Soğuk hava etkisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Meteoroloji’den uyarı! Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor: İstanbul'da kar yağışı bekleniyor! Soğuk hava etkisi

Milyonlarca vatandaş günlük hava durumunu araştırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü böyle paylaştı. İstanbul'da perşembe gününden itibaren yer yer yağışlı hava etkisini gösterecek. Türkiye'nin cuma akşam saatlerinden itibaren batı kesimlerden başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini bildirdi. İstanbul'da hava durumu yarın nasıl, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi? İşte detaylar.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini bildirdi.

Oxu.Az'ın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yağışların kuzey, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği açıklandı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin yaklaşık 4 ila 10 derece üzerine çıkması beklenirken, özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde sıcaklıklarda belirgin bir azalma yaşanacak. Bu durum, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına yol açabilir.

Soğuk havanın hafta boyunca etkili olmaya devam edeceği, buzlanma ve don nedeniyle kara, hava ve deniz ulaşımında aksaklıkların yaşanabileceği öngörülüyor. Ayrıca, tarım alanlarında zirai don riski artacak ve ürün kayıpları yaşanabilir.

En düşük hava sıcaklıkları (26 Aralık - 2 Ocak 2026)

Ankara: -3°C, İstanbul: 0°C, İzmir: 1°C, Konya: -8°C, Kocaeli: -1°C, Bolu: -6°C, Samsun: 2°C, Trabzon: 4°C, Tokat: -7°C, Erzurum: -17°C, Eskişehir: -5°C, Afyonkarahisar: -10°C, Balıkesir: -3°C, Sivas: -13°C

Halkın, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması önemlidir.

İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL, YAĞIŞ VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul hava tahmin şu şekildedir: Pazar ve pazartesi günü yükseklerde karla karışık yağmur, yeni yılda ise İstanbul'da kar yağışı bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23