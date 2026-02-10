  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bilal Erdoğan: İnsanın insanlığını kaybetmesi, yapay zekanın dünyayı ele geçirmesinden daha sahici bir kaygı! İşte çarpıcı anketin sonuçları! Almanlar ABD gerçeği ile yüzleşti TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı! Terörsüz Türkiye'de yeni aşama Şeytanın çocukları havasını alacak! Akit yazdı satanist konser iptal oldu Kahramanmaraş Akdeniz'e inecek Türkiye’den satın alacak! Gökbey'de yeni anlaşma tamam Şimşek, rakamları paylaştı! Türkiye sanayisi dünya devleriyle yarışıyor İsmail Saymaz Halk TV'de Özgür Özel'i eleştirdi, kavga çıktı! Ey muhalifler, nerede basın özgürlüğünüz? Haydut Trump, şimdi de kafayı köprüye taktı: Ya verin ya da… Müftüden kınama! Müslüman Türk okulundaki Hıristiyan etkinliği kenti karıştırdı
Gündem Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e sert yanıt: Yalan söyledi! "Yolsuzluk dosyalarında 1. sırada Mansur Yavaş var"
Gündem

Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e sert yanıt: Yalan söyledi! "Yolsuzluk dosyalarında 1. sırada Mansur Yavaş var"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e sert yanıt: Yalan söyledi! "Yolsuzluk dosyalarında 1. sırada Mansur Yavaş var"

CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TBMM Grup Toplantısı’nda kendisi hakkında yaptığı açıklamalara sert sözlerle yanıt verdi. Sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayımlayan Özarslan, Özel’in iddialarının “yalan, iftira ve çarpıtma” olduğunu savunarak, şahsı ve ailesi adına yeniden suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

CHP lideri Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Mesut Özarslan’ın Ankaragücü tribün liderleriyle temas kurduğunu öne sürmüş, Özarslan’ın AK Parti’ye geçiş sürecinde tribün liderlerinden destek istediğini iddia etmişti. Özel, Özarslan’ın tribün liderlerine “Çarşamba günü AK Parti grubuna katılıyorum, Ankaragücü olarak yanımda durun” dediğini, hatta bir tribün liderine daire vaadinde bulunduğunu ileri sürmüştü.

Bu iddiaların ardından Mesut Özarslan’dan yazılı bir açıklama geldi. Açıklamasına “Aziz hemşehrilerim” diyerek başlayan Özarslan, Özgür Özel’in 10 Şubat 2026 tarihli grup konuşmasında kamuoyuna yalan söylediğini savundu.

 

Özarslan, Özgür Özel’in kendisine gönderdiği mesajların içeriğini çarpıttığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sn. Özgür Özel; şahsıma göndermiş olduğu mesajların içeriğindeki küfür ve hakaretleri değiştirerek, diğer hakaret içeren mesajlarını ise açıklamamak suretiyle en yakın çalışma arkadaşlarına, milletvekillerine, belediye başkanlarına ve kamuoyuna yalan söylemiştir. İnsanların gözlerinin içine bakarak yalan beyanda bulunması bir genel başkana yakışmamıştır.”

Ankaragücü tribün liderlerine yönelik iddiaları da sert bir dille reddeden Özarslan, bu sözlerin “mesnetsiz ve iftira” olduğunu belirtti. Özarslan açıklamasında, Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Polat ve kulüp yetkililerinin iddiaları yalanladığını hatırlatarak şunları söyledi:

 

“Ankaragücü tribün liderine ‘AK Parti’ye geçiyorum, destek olun, sana daire alayım’ dediğim iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bu beyanlar Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Polat ve diğer yetkililer tarafından açıkça yalanlanmıştır. Ayrıca tribün grupları da kendi sosyal medya hesaplarından bu iddiaları şiddetle reddetmiştir. Genel Başkanın düştüğü yalan çukurundaki çırpınışlarına üzülüyorum.”

Özgür Özel’in kendisini yolsuzluk dosyaları üzerinden hedef aldığını belirten Özarslan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yürütülen beş ayrı soruşturma dosyasına da açıklık getirdi. Özarslan, söz konusu dosyalarda şüpheliler arasında ilk sırada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yer aldığını iddia ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu soruşturma dosyalarında şüpheliler arasında 1. sırada Mansur Yavaş ismi yer almakta, diğer isimler ise Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve iştirak şirketlerinin genel müdürleridir. Bir genel başkanın, bu dosyaları şahsıma karşı kullanmak amacıyla kendi partisinin büyükşehir belediye başkanını ve bürokratlarını da suçlaması tam bir akıl tutulmasıdır.”

 

Yargıdan çekinmediğini vurgulayan Özarslan, geçmişte yürütülen bir soruşturmada ifadesine dahi başvurulmadan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini hatırlattı. Özarslan, “Haram lokma yemedim ki karnım ağrısın” sözleriyle kendisini savundu.

Açıklamasının son bölümünde Özgür Özel’in kendisi için kullandığı “bozuk tohum Mesut” ifadesine sert tepki gösteren Özarslan, bu sözlerin şahsına ve ailesine yönelik ağır bir hakaret olduğunu belirtti. Özarslan şu ifadeleri kullandı:

“Sn. Özgür Özel, terbiye sınırlarını aşarak ‘bozuk tohum’ ifadesiyle doğuştan kötü bir insan olduğumu, bu kötülüğün ailemden geldiğini ima etmiştir. Kendisinin seviyesine kesinlikle inmeyeceğim. Ancak şahsım ve ailem olarak hakkında tekrar suç duyurusunda bulunacağım.”

Özgür Özel’in küfürleri yargıya taşındı! Mesut Özarslan’dan suç duyurusu
Özgür Özel’in küfürleri yargıya taşındı! Mesut Özarslan’dan suç duyurusu

Gündem

Özgür Özel’in küfürleri yargıya taşındı! Mesut Özarslan’dan suç duyurusu

CHP’li Özgür Özel’in küfür ederek istifa ettirdiği Mesut Özarslan: ‘Allah Mansur Yavaş'ı da kurtarsın'
CHP’li Özgür Özel’in küfür ederek istifa ettirdiği Mesut Özarslan: ‘Allah Mansur Yavaş'ı da kurtarsın'

Gündem

CHP’li Özgür Özel’in küfür ederek istifa ettirdiği Mesut Özarslan: ‘Allah Mansur Yavaş'ı da kurtarsın'

Özarslan’dan küfürbaz Özgür Özel’e cevap: O "p*ç"i sana yedireceğim
Özarslan’dan küfürbaz Özgür Özel’e cevap: O “p*ç”i sana yedireceğim

Gündem

Özarslan’dan küfürbaz Özgür Özel’e cevap: O “p*ç”i sana yedireceğim

İsmail Saymaz Halk TV'de Özgür Özel'i eleştirdi, kavga çıktı! Ey muhalifler, nerede basın özgürlüğünüz?
İsmail Saymaz Halk TV'de Özgür Özel'i eleştirdi, kavga çıktı! Ey muhalifler, nerede basın özgürlüğünüz?

Medya

İsmail Saymaz Halk TV'de Özgür Özel'i eleştirdi, kavga çıktı! Ey muhalifler, nerede basın özgürlüğünüz?

Abra kadabrayla küfürlü kısımları sansürledi! Küfretmedim diyen Özel, bu kez "Bozuk tohum" dedi
Abra kadabrayla küfürlü kısımları sansürledi! Küfretmedim diyen Özel, bu kez “Bozuk tohum” dedi

Siyaset

Abra kadabrayla küfürlü kısımları sansürledi! Küfretmedim diyen Özel, bu kez “Bozuk tohum” dedi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

arada kalan kim oldu

mansur yavas ::)) kavun karpuz değilki nasıl oldukalrını bilelim değilmi sivaslı bir vatandas bu ssahıs bunları söyleyen mansur yazıık oldu mansura üzülmüstür
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23