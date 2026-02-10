Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e sert yanıt: Yalan söyledi! "Yolsuzluk dosyalarında 1. sırada Mansur Yavaş var"

CHP lideri Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Mesut Özarslan’ın Ankaragücü tribün liderleriyle temas kurduğunu öne sürmüş, Özarslan’ın AK Parti’ye geçiş sürecinde tribün liderlerinden destek istediğini iddia etmişti. Özel, Özarslan’ın tribün liderlerine “Çarşamba günü AK Parti grubuna katılıyorum, Ankaragücü olarak yanımda durun” dediğini, hatta bir tribün liderine daire vaadinde bulunduğunu ileri sürmüştü.

Bu iddiaların ardından Mesut Özarslan’dan yazılı bir açıklama geldi. Açıklamasına “Aziz hemşehrilerim” diyerek başlayan Özarslan, Özgür Özel’in 10 Şubat 2026 tarihli grup konuşmasında kamuoyuna yalan söylediğini savundu.

Özarslan, Özgür Özel’in kendisine gönderdiği mesajların içeriğini çarpıttığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sn. Özgür Özel; şahsıma göndermiş olduğu mesajların içeriğindeki küfür ve hakaretleri değiştirerek, diğer hakaret içeren mesajlarını ise açıklamamak suretiyle en yakın çalışma arkadaşlarına, milletvekillerine, belediye başkanlarına ve kamuoyuna yalan söylemiştir. İnsanların gözlerinin içine bakarak yalan beyanda bulunması bir genel başkana yakışmamıştır.”

Ankaragücü tribün liderlerine yönelik iddiaları da sert bir dille reddeden Özarslan, bu sözlerin “mesnetsiz ve iftira” olduğunu belirtti. Özarslan açıklamasında, Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Polat ve kulüp yetkililerinin iddiaları yalanladığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Ankaragücü tribün liderine ‘AK Parti’ye geçiyorum, destek olun, sana daire alayım’ dediğim iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bu beyanlar Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Polat ve diğer yetkililer tarafından açıkça yalanlanmıştır. Ayrıca tribün grupları da kendi sosyal medya hesaplarından bu iddiaları şiddetle reddetmiştir. Genel Başkanın düştüğü yalan çukurundaki çırpınışlarına üzülüyorum.”

Özgür Özel’in kendisini yolsuzluk dosyaları üzerinden hedef aldığını belirten Özarslan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yürütülen beş ayrı soruşturma dosyasına da açıklık getirdi. Özarslan, söz konusu dosyalarda şüpheliler arasında ilk sırada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yer aldığını iddia ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu soruşturma dosyalarında şüpheliler arasında 1. sırada Mansur Yavaş ismi yer almakta, diğer isimler ise Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve iştirak şirketlerinin genel müdürleridir. Bir genel başkanın, bu dosyaları şahsıma karşı kullanmak amacıyla kendi partisinin büyükşehir belediye başkanını ve bürokratlarını da suçlaması tam bir akıl tutulmasıdır.”

Yargıdan çekinmediğini vurgulayan Özarslan, geçmişte yürütülen bir soruşturmada ifadesine dahi başvurulmadan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini hatırlattı. Özarslan, “Haram lokma yemedim ki karnım ağrısın” sözleriyle kendisini savundu.

Açıklamasının son bölümünde Özgür Özel’in kendisi için kullandığı “bozuk tohum Mesut” ifadesine sert tepki gösteren Özarslan, bu sözlerin şahsına ve ailesine yönelik ağır bir hakaret olduğunu belirtti. Özarslan şu ifadeleri kullandı:

“Sn. Özgür Özel, terbiye sınırlarını aşarak ‘bozuk tohum’ ifadesiyle doğuştan kötü bir insan olduğumu, bu kötülüğün ailemden geldiğini ima etmiştir. Kendisinin seviyesine kesinlikle inmeyeceğim. Ancak şahsım ve ailem olarak hakkında tekrar suç duyurusunda bulunacağım.”