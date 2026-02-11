Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir? İşte kariyeri, eğitimi ve merak edilen tüm detaylar! Türkiye’nin hukuk gündeminde fırtınalar estiren isim artık kabinede

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

1982 Nevşehir doğumlu Akın Gürlek 44 yaşındadır. 2005'te Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Hâkim olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yapan Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütmekteyken 01/06/2022 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Akın Gürlek, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Akın Gürlek hangi görevlerde bulundu ve kariyer basamaklarını nasıl tırmandı?

Mezuniyetinin ardından Türkiye'nin dört bir yanında hakimlik yapan Gürlek, asıl yükselişini İstanbul’daki Ağır Ceza Mahkemelerinde yaşadı. İstanbul 14., 26. ve 37. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı gibi kritik görevler üstlenen Gürlek; Canan Kaftancıoğlu, Selahattin Demirtaş ve Enis Berberoğlu gibi Türkiye gündemine damga vuran davalarda verdiği kararlarla ismini duyurdu. Nisan 2021'de birinci sınıf hakimliğe terfi eden Gürlek, 2 Haziran 2022'de Adalet Bakan Yardımcılığı görevine getirilerek bürokrasinin en üst basamaklarına tırmandı. 11 Şubat 2026 tarihinde Yılmaz Tunç'un yerine Adalet Bakanı olarak atanmıştır.

