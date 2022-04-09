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Yerel Meteorolojiden uyarı: O bölgede çığ tehlikesi var!
Yerel

Meteorolojiden uyarı: O bölgede çığ tehlikesi var!

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 10:01:00 -
Meteorolojiden uyarı: O bölgede çığ tehlikesi var!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre doğu kesimleri ile zamanla güney kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Trabzon, Rize, Artvin ile pazar günü sabah saatlerinde Karaman, Mersin ve Antalya'nın batı ilçeleri ile Gazipaşa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğu ile iç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgâr genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, zamanla batı bölgelerde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

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