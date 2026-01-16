  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Aktüel Meteoroloji'den ülke geneli için soğuk hava ve buzlanma uyarısı! Cumartesi başlayacak, perşembeye kadar etkili olacak!
Aktüel

Meteoroloji’den ülke geneli için soğuk hava ve buzlanma uyarısı! Cumartesi başlayacak, perşembeye kadar etkili olacak!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Meteoroloji’den ülke geneli için soğuk hava ve buzlanma uyarısı! Cumartesi başlayacak, perşembeye kadar etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülke genelinde 17 Ocak Cumartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın etkili olması bekleniyor.

Soğuk havanın, yurdun batı kesimlerinde 21 Ocak Çarşamba, iç ve doğu kesimlerinde ise 22 Ocak Perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Bu süreçte Trakya, Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kesimleri, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayları görülmesi bekleniyor.

BAKANLIK’TAN DİKKAT UYARISI!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğine ilişkin uyarıda bulunuldu.

