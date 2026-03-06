Küresel Ekonomide Deprem!

Basra Körfezi’nde, İran’a yönelik saldırıların ardından enerji ve lojistik altyapısının hedef alınması petrol fiyatlarını yükseltti. Hürmüz Boğazı’ndaki kriz ise küresel ticaret, sigorta maliyetleri ve Avrupa ekonomisi üzerinde yeni bir enerji ve enflasyon baskısı oluşturdu.

KÖRFEZ LİMANLARI HEDEFTE

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Füceyre Limanı’na yönelik saldırı sonrası çıkan yangın nedeniyle limanda yakıt ikmali ve depolama faaliyetleri durduruldu. Bu gelişme, savaş nedeniyle kapanan Hürmüz Boğazı’na alternatif olarak kullanılan en önemli enerji sevkiyat merkezlerinden birinde ciddi aksama anlamına geliyor. Krizin etkisi yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri ile sınırlı kalmadı. Umman’da Dukm Limanı’nın hasar alması ve Salalah Limanı’na yönelik bazı saldırı girişimleri Körfez’deki liman ve lojistik sektöründe belirgin bir yavaşlama yaşanmasına neden oldu.

KATAR LNG ÜRETİMİNİ DURDURDU: AVRUPA ZORDA

KatarEnergy’nin Pazartesi günü İran İslam Cumhuriyeti saldırısı sonrası sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve ilgili ürünlerin üretimini durdurduğunu açıklamasının ardından Atlantik havzasında LNG tankerlerinin maliyetinin %100 arttığını bildirdi. Atlantik havzasında LNG tankeri kiralama maliyeti günlük 200 bin doların üzerine çıktı. Bu rakam, önceki seviyelere kıyasla yaklaşık %100 artış anlamına geliyor. Şirketin resmi verilerine göre QatarEnergy, yıllık toplam 77 milyon ton üretim kapasitesine sahip 14 LNG üretim hattını işletiyor ve bu kapasiteyle dünyanın en büyük LNG üreticisi konumunda bulunuyor. Enerji fiyatlarının artmasıyla birlikte enflasyonun yeniden yükselme riski Avrupa ekonomisinin toparlanma sürecini tehlikeye atıyor.

RUSYA’DAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Savaş nedeniyle küresel enerji piyasalarında oluşan maliyet baskısı Avrupa ekonomisini zorlarken, Rusya’dan gelen yeni bir açıklama krizin boyutunu daha da büyütebilecek bir gelişmeye işaret etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği’nin Rus enerji kaynaklarını tamamen yasaklama planını hatırlatarak Moskova’nın gaz tedarikini beklemeden kesebileceğini ve sevkiyatları başka pazarlara yönlendirebileceğini söyledi. Putin, Rus kaynaklarına yönelik AB yasağının yürürlüğe girmesini beklemeden bu adımın atılabileceğini ifade etti.

“SAVAŞ EKONOMİSİ” İHTİMALİ

Çatışmanın uzaması halinde bölge ülkelerinin ekonomik önceliklerinin değişmesi bekleniyor. Savunma harcamalarının artması, altyapı ve büyüme projelerinin geri plana itilmesine neden olabilir. Bu da Körfez ekonomilerinin kısa vadeli fiyat kazançlarına rağmen uzun vadede yatırım ve büyüme açısından baskı altında kalmasına yol açabilir. Uzmanlara göre krizin en kritik değişkeni savaşın süresi olacak. Çatışma kısa sürede sona ermez ve Hürmüz Boğazı uzun süre kapalı kalırsa, petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesine kadar yükselmesi ve küresel ekonomide daha geniş çaplı bir sarsıntı yaşanması ihtimali güçlenebilir.

TÜRKİYE YENİ TEDBİRLER ALDI

ABD ve israilin İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı başlattığı saldırı ve Devrim Muhafızlarının Hürmüz Boğazı'na uyguladığı geçiş ambargosu petrol fiyatını yükseltti. Petrole gelen zam akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı. Sistem, 2 Mart günü baz alınarak, bu tarihten itibaren bazı petrol ürünlerinin fiyatı artarsa, artış tutarının yüzde 75'ine kadar bu ürünlerin ÖTV'sinin indirilmesi suretiyle uygulanacak. Bu kapsamda, benzinde litre başına 14,8277 liraya, motorinde litre başına 13,9006 liraya, LPG'de kilogram başına 11,3830 liraya kadar indirim olabilecek.