Yargıda "Beyaz" İmtiyazı, Milletin Evladına Mahkûmiyet!

ALİ KARAHASANOĞLU

Önce özür..

ABD+İsrail’in, İran’da katliam yaptığı, küresel haydutluğu sürdürdüğü bir günde, lokal bir konuyu yazmamalıydım..

“Kan kusup, kızılcık şerbeti içtim” demeliydim..

Ama içimden bir başka ses, “Lokal konular.. Yazılmaya yazılmaya.. Küresel konulara dönüşüyor” diyor..

Bir başka ses de ona destek veriyor: “Herkes haftada bir, hatta iki gün dinleniyor. Sen bugün kendini izinli say.. Yazman gereken küresel olayları, izin yapmış olsaydın, zaten yazamayacaktın.. Bugün kendini izinli say, fazladan yazıyorsun, o halde istediğini yaz, serbestsin.. Eziklik yaşama.”

Hakim: Sevda Karaahmetoğlu..

Savcılarımız: iddianameyi hazırlayan olarak İsa Gündüz..

Esas hakkında mütalaa verme aşamasında Ersin Haktanır..

Şikayetçi: Canan Kaftancıoğlu..

Yargılanan: R. Fatih Uğurlu..

Ve bir not daha: AK Parti’nin iktidarının 24. yılındayız..

Canan Kaftancıoğlu der ki:

27/07/2016; “Kandırıldık Vol:-Kılavuzu RTE olunca insanın”

05/05/2016; “Gelişmeleri tek cümleye indirgeyecek olursam; RTE açıkça anayasal suç işliyor derhal görevden el çektirilip yargılanmalı. Gerisi teferruat”

13/10/2015; “Bişey önericem tarih ve saat belirleyip hepimiz aynı anda RTE’ye hakaret etsek?! yanmış devreler normale döner belki”

9/06/2015; “RTE’nin ağzına taktık susturucuyu sıra sende!...”

20/10/2014; “Nasıl söylesem ama, ilk harflere baksana... H(X) Tayyip...” (X) ile kısalttığım ifade için, kime söylenirse, dava açar ve kesin kazanır. Açık bir iftira, açık bir hakaret ifadesi, yazamıyorum. Aynı hakaret sözcüğünü, bu köşedeki yerim dar olduğu için tekrarlamıyorum, ama mahkemeye sunduğumuz dilekçede 7 değişik zaman diliminde, aynı iftirayı 7 defa tekrarlamış..

15/05/2014: “RTE kadına yumruk attı diye şaşıranlara ben şaşırıyorum. Adam ülkenin anasını bellemiş yumruk ne ki?”

23/05/2014 “RTE Allah belanı versin senin. Aç tazminat davasını alırsan boğazından helal lokma geçmiş olur sayemde! Zıvanadan çıkarttın iyice”

19/01/2015: “Katil devlet hesap verecek sloganlarıyla kitle Taksim’den Agos’a yürüyor”

12/07/2014: “Bu cinayetleri devlet işledi...!”