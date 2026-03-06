Bebek katillerinin 2025 bilançosu! Dünya yetimhaneye döndü

Siyonist Postalları Altında Çiğnenen İnsanlık!

Raporun en acı verici kısmı, işgalci İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım oldu. 77 yıldır süren Siyonist vandallık, son 1,5 yılda zirve yaptı.

Gazze halkının en az %4’ü şehit edilirken, kurbanların %70’inden fazlasını kadın ve çocuklar oluşturdu. 60 bin yavrumuz yetim, 20 bini ise tamamen refakatsiz kalarak Siyonist zulmün ortasında yapayalnız bırakıldı. BM metinleri kağıt parçasına dönerken, Batı dünyası bu katliama silah taşımaya devam ediyor!

Doğu Türkistan: Bir Nesil Yok Ediliyor

Kızıl Çin’in Doğu Türkistan’daki asimilasyon ve soykırım politikaları da raporda geniş yer buldu. "Melek Evleri" adı altındaki toplama kamplarında 2 milyonu aşkın Uygur çocuğu; dininden, dilinden ve ailesinden koparılıyor. İsimleri değiştirilen, beyinleri yıkanan ve hatta organ ticaretine kurban edilen bu yavrular, İslam dünyasının kanayan yarası olmaya devam ediyor.

Rakamlarla İnsanlığın Utanç Tablosu

Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz’ın paylaştığı veriler, sözde medeni dünyanın iflasını gözler önüne serdi:

1 Milyar Çocuk: Çok boyutlu yoksulluğun pençesinde yaşam mücadelesi veriyor.

Çok boyutlu yoksulluğun pençesinde yaşam mücadelesi veriyor. 473 Milyon Çocuk: Çatışma bölgelerinde, bomba sesleri altında hayata tutunmaya çalışıyor.

Çatışma bölgelerinde, bomba sesleri altında hayata tutunmaya çalışıyor. Modern Kölelik: 50 milyona yakın insan kaçakçıların elinde; Epstein gibi vakalar bu buzdağının sadece görünen kısmı!

50 milyona yakın insan kaçakçıların elinde; Epstein gibi vakalar bu buzdağının sadece görünen kısmı! Silahlanma Çılgınlığı: Devletler silahlanmaya 2 trilyon 718 milyar dolar harcarken, bu paranın on binde biriyle dünyadaki tüm sahipsiz çocuklara sıcak bir yuva kurulabilirdi.

"Vebali Hepimizin Boynuna!"

Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Murat Yılmaz ve İHH yetkilisi Reşat Başer, "Eğer bir yerde bombardıman altında bir çocuk varsa, onun vebali hepimizin üzerindedir" diyerek ümmete seslendi. Sudan’dan Arakan’a, Afganistan’dan Ukrayna’ya kadar 250 bin çocuğun "savaş baronları" tarafından silah altına alındığı bu kirli düzene karşı, Müslümanların feraset ve dayanışma içinde olması gerektiği vurgulandı.