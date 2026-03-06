Tonlarcası yakalandı! Az daha piyasa sunuluyordu

  • İSTANBUL
Mersin’in Akdeniz ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır halde bulunan 4,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi. Ekipler tarafından depoda yapılan incelemelerde, ürünlerin satışa hazırlanmak üzere paketlendiği tespit edildi.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Yenimahalle'de bulunan bir depoda sahte zeytinyağı bulunduğu yönündeki ihbar sonrası harekete geçti. Ekipler, baskın yaptıkları depoda 18 litrelik teneke kutular içerisinde toplam 249 adet yağ bulunduğunu tespit etti. Durum Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen teknik ekip, teknelerden numune aldı.

 

KİMYASAL İÇERİK ÇIKTI

İncelemede; kutularda zeytinyağı olmadığı ve kimyasal içerikler barındırdığı belirlendi. Piyasaya sürülmesi engellenen yaklaşık 4,5 ton sahte yağ, imha edilmek üzere geri dönüşüm merkezine götürüldü. Olayla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulurken, sahte gıda üretimi ve satışı ile ilgili yasal süreç de başlatıldı. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, vatandaşların sağlığını tehdit eden sahte ve kaçak ürünlere karşı mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini söyledi

