  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Küresel haydut Ege’nin statüsünü de bozdu! ABD savaş uçakları Rodos Havaalanını kullanıyor! Akıllara yine Bay Kemal’in arşivi geldi! Sabiha Gökçen’den muhteşem başarı Türk hava sahasına yönelen füze için destek ve kınama Türkiye kızgın dünya tepkili Kemal Öztürk Axios’taki Yahudi oyununu ifşa etti! Doğru haberi ver, en kritik zamanda araya yalan haberi sok Çinli Profesörden çarpıcı iddia: İran bunu yaparsa savaşı hemen kazanabilir Hürmüz kitlendi ticaret Ümit Burnu’na kaydı Prof. Dr. Nevzat Tarhan okullardaki şiddet olaylarını yorumladı: Gençler, ergenlik, madde kullanımı ve dijital zorbalık kıskacında! Komşusu İran yanarken saçını tarıyordu! 30 yıldır nikah kıymadığı eşi Paşinyan’ı terk etti Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu İsrail basını yaşananları paylaştı! ABD savaş uçağı yere çakıldı
Gündem Çinli akademisyenden İran'a kan donduran savaş taktiği! Bunu yapan hemen kazanır
Gündem

Çinli akademisyenden İran'a kan donduran savaş taktiği! Bunu yapan hemen kazanır

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Ortadoğu'da sular durulmazken, Çinli Prof. Dr. Jiang Xueqin'den bölgeyi kaosa sürükleyecek, sivil katliamına davetiye çıkaran bir iddia geldi. Çinli akademisyen, İran'ın askeri bir zafer elde etmek için cephede savaşmasına gerek olmadığını, sadece stratejik su arıtma tesislerini hedef alarak İsrail ve Körfez ülkelerini diz çöktürebileceğini öne sürdü.

Körfez bölgesinin coğrafi gerçeklerine dikkat çeken Xueqin, bölgede doğal tatlı su kaynağı bulunmadığını ve su ihtiyacının %60’ının deniz suyunu tuzdan arındırma (desalinizasyon) tesislerinden karşılandığını hatırlattı. Akademisyene göre, gelişmiş füzelere bile gerek yok; sadece tek bir drone ile bu tesislerin vurulması, milyonlarca insanı kısa sürede susuz bırakarak toplumsal infiale ve teslimiyete yol açabilir.

Gıda ve su üzerinden "açlık" ablukası!

Bölge ülkelerinin gıda ihtiyacının %80’ini dışarıdan ithal ettiğini belirten Jiang Xueqin, su üretiminin durmasının gıda güvenliğini de anında çökerteceğini iddia etti. Çinli profesörün bu "taktiksel" tavsiyesi, sivil altyapıların hedef alınması anlamına geldiği için uluslararası hukuk açısından bir savaş suçu niteliği taşısa da, bölgedeki enerji ve su koridorlarının ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Körfez ve İsrail alarmda!

İran'ın bu stratejiyi izlemesi durumunda savaşın çok erken biteceğini savunan Xueqin'in açıklamaları, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İsrail gibi su ihtiyacının büyük kısmını denizden karşılayan ülkelerde güvenlik endişelerini zirveye taşıdı. Uzmanlar, bu tür bir saldırının sadece bölgeyi değil, küresel gıda ve enerji piyasalarını da geri dönülemez bir yıkıma sürükleyeceği konusunda uyarıyor.

Körfez'de panik başladı! Kuveyt gıda ihracatını tamamen durdurdu
Körfez'de panik başladı! Kuveyt gıda ihracatını tamamen durdurdu

Gündem

Körfez'de panik başladı! Kuveyt gıda ihracatını tamamen durdurdu

Körfez'de gerilim tırmanıyor: İran ABD tankerini vurdu
Körfez'de gerilim tırmanıyor: İran ABD tankerini vurdu

Gündem

Körfez'de gerilim tırmanıyor: İran ABD tankerini vurdu

Vurulan tankerden Basra Körfezi'ne petrol sızıyor!
Vurulan tankerden Basra Körfezi'ne petrol sızıyor!

Dünya

Vurulan tankerden Basra Körfezi'ne petrol sızıyor!

Körfez'de füze yağmuru! BAE semalarında İran İHA'ları havada uçuştu
Körfez'de füze yağmuru! BAE semalarında İran İHA'ları havada uçuştu

Gündem

Körfez'de füze yağmuru! BAE semalarında İran İHA'ları havada uçuştu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

senol

savasta her yol mubahtir.168 kiz cocugu nasil hedef alinabiliyosa buda olabilir ustelik bu daha insancil
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23