Çinli akademisyenden İran'a kan donduran savaş taktiği! Bunu yapan hemen kazanır

Körfez bölgesinin coğrafi gerçeklerine dikkat çeken Xueqin, bölgede doğal tatlı su kaynağı bulunmadığını ve su ihtiyacının %60’ının deniz suyunu tuzdan arındırma (desalinizasyon) tesislerinden karşılandığını hatırlattı. Akademisyene göre, gelişmiş füzelere bile gerek yok; sadece tek bir drone ile bu tesislerin vurulması, milyonlarca insanı kısa sürede susuz bırakarak toplumsal infiale ve teslimiyete yol açabilir.

Gıda ve su üzerinden "açlık" ablukası!

Bölge ülkelerinin gıda ihtiyacının %80’ini dışarıdan ithal ettiğini belirten Jiang Xueqin, su üretiminin durmasının gıda güvenliğini de anında çökerteceğini iddia etti. Çinli profesörün bu "taktiksel" tavsiyesi, sivil altyapıların hedef alınması anlamına geldiği için uluslararası hukuk açısından bir savaş suçu niteliği taşısa da, bölgedeki enerji ve su koridorlarının ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Körfez ve İsrail alarmda!

İran'ın bu stratejiyi izlemesi durumunda savaşın çok erken biteceğini savunan Xueqin'in açıklamaları, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İsrail gibi su ihtiyacının büyük kısmını denizden karşılayan ülkelerde güvenlik endişelerini zirveye taşıdı. Uzmanlar, bu tür bir saldırının sadece bölgeyi değil, küresel gıda ve enerji piyasalarını da geri dönülemez bir yıkıma sürükleyeceği konusunda uyarıyor.