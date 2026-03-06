  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İspanya’dan Müslüman öğrencilere saygı! Akıllara CHP'li Sinem Dedetaş geldi, Ramazan'da twerk... Piyon arayan ABD'ye tepki! Kiralık silah değiliz İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir: Bir sonraki aşamaya geçiyoruz Finans dünyasında skandal! QNB yöneticisinden Türkiye’ye "işgalci" iftirası! CHP’li Özgür Özel'e milli güvenlik tokadı! Şule Perinçek'ten Akit TV’de tarihi kapak Kurtulmuş’tan "Savaş" uyarısı: "BM Güvenlik Konseyi, New York'taki bir kafeden farksız!" İran'dan Trump'a "B Planı" resti: "Amerika Sonuncu" komplosu masayı devirdi! Şahed İHA’larına karşı yeni hamle! ABD, Ukrayna’dan destek istedi İran’ın saldırısı kınandı! NATO’dan Türkiye’ye tam destek "Mahkemeyi bırak, savaşa bak!" Trump’tan Herzog’a Netanyahu baskısı: "Hemen af çıkar!"
Gündem Suçlu: Amerikan kuvvetleri! 165 kız çocuğunun katili Trump: Kendi müfettişleri bile "Biz yaptık" Dedi
Gündem

Suçlu: Amerikan kuvvetleri! 165 kız çocuğunun katili Trump: Kendi müfettişleri bile "Biz yaptık" Dedi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Suçlu: Amerikan kuvvetleri! 165 kız çocuğunun katili Trump: Kendi müfettişleri bile "Biz yaptık" Dedi

Sözde "medeniyet" maskesi takan katil ABD, gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi! İran’ın Minab kentinde bir kız ilkokulunu füzelerle hedef alan Amerikan canileri, 165 sabiyi hayattan kopardı. Kendi müfettişlerinin bile itiraf etmek zorunda kaldığı bu alçak saldırı, Batı’nın çocuk kanıyla beslendiğini bir kez daha kanıtladı.

Okul Değil, Adeta Kasaphaneye Çevirdiler!

İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şecere-i Tayyibe" ilkokulu, ilim yuvası olması gerekirken Pentagon’un katliam sahasına dönüştü. Yaşları 7 ile 12 arasında değişen küçücük kız çocukları, ders başındayken Amerikan füzelerinin hedefi oldu. Görgü tanıkları, katillerin en alçak yöntemi olan "çift vuruş" taktiğini kullandığını; ilk patlamadan kaçıp okulun mescidini andıran alana sığınan yavruların, saniyeler sonra gelen ikinci füze ile şehit edildiğini aktardı.

Kendi Müfettişleri Bile "Biz Yaptık" Dedi

Dünyayı demokrasi ve insan hakları yalanıyla uyutan Beyaz Saray, bu kez suçüstü yakalandı! ABD askeri müfettişlerinin hazırladığı ön rapor, 165 çocuğun katledildiği bu vahşetten doğrudan Amerikan kuvvetlerinin sorumlu olduğunu değerlendiriyor. Soruşturma "devam ediyor" yalanıyla vakit kazanmaya çalışsalar da, dökülen masum kanı Siyonist-Haçlı ittifakının üzerine çoktan sıçradı.

Pişkinlikte Sınır Tanımıyorlar: "Biz Değil, İran Suçlu"

Katliamın ardından Pentagon ve Beyaz Saray’dan gelen açıklamalar ise "bu kadarına da pes" dedirtti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth "inceliyoruz" diyerek olayı geçiştirmeye çalışırken; Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, ellerindeki kanı görmezden gelerek suçu utanmadan İran’a atmaya kalkıştı. Ancak tarih, Şecere-i Tayyibe okulunda parçalanan defterleri ve yarım kalan gülüşleri "Büyük Şeytan"ın hanesine kara bir leke olarak yazdı.

İslam Dünyası Ayakta: "Bu Bir Savaş Suçudur!"

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Ali Bahreini, uluslararası toplumu bu insanlık dışı saldırıya karşı sessiz kalmamaya çağırdı. Birleşmiş Milletler ve UNESCO dahi, okulun doğrudan hedef alınmasının açık bir "savaş suçu" olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı. Mazlum coğrafyalarda çocuk katletmeyi alışkanlık haline getiren ABD-İsrail şer ekseni, döktüğü bu kanda boğulmaya mahkumdur!

İran'dan Trump'a "B Planı" resti: "Amerika Sonuncu" komplosu masayı devirdi!
İran'dan Trump'a "B Planı" resti: "Amerika Sonuncu" komplosu masayı devirdi!

Gündem

İran'dan Trump'a "B Planı" resti: "Amerika Sonuncu" komplosu masayı devirdi!

İsrail yanıyor! İran füzeleri havalimanını kullanılamaz hale getirdi
İsrail yanıyor! İran füzeleri havalimanını kullanılamaz hale getirdi

Dünya

İsrail yanıyor! İran füzeleri havalimanını kullanılamaz hale getirdi

ABD'nin İran savaşı 'günlük maliyeti' dudak uçuklatıyor!
ABD'nin İran savaşı 'günlük maliyeti' dudak uçuklatıyor!

Ekonomi

ABD'nin İran savaşı 'günlük maliyeti' dudak uçuklatıyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23