  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tel Aviv alevler içinde! İsrail basınından "Büyük hasar var" itirafı geldi Batı’nın kirli savaşına o ülkeden ‘DUR sinyali! Askerlerini geri çekti İsrail yanıyor! İran füzeleri havalimanını kullanılamaz hale getirdi İsrail Cumhurbaşkanı açıkça söyledi! 'Hedef Orta Doğu'yu değiştirmek' Son dakika! Tahran şiddetli bombardımanla vuruluyor! Meydan okudular! Yeni silahlar devreye girmemiş 6 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi 6 Mart 1920: Ömer Seyfettin'in vefatı (Türk Yazar, Asker, Öğretmen) İsrail "Hamaney" planını Kasım'da yapmış! Bahreyn ülke olalı böyle bir şey yaşamadı! Rakamlar açıkladılar
Spor Zeki Murat Göle’nin aylık kazancı şaşırttı
Spor

Zeki Murat Göle’nin aylık kazancı şaşırttı

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Zeki Murat Göle’nin aylık kazancı şaşırttı

Süper Lig devi Fenerbahçe’nin yardımcı teknik direktörlük görevini yürüten Zeki Murat Göle’nin aylık 80 bin TL maaş aldığı ortaya çıktı. Söz konusu rakam, futbol kamuoyunda tartışmalara sebep oldu.

Fenerbahçe Yardımcı Teknik Direktörü Zeki Murat Göle'nin maaşı gündeme geldi. Tecrübeli antrenörün aylık 80 bin TL kazandığının ortaya çıkması, futbol kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

MAAŞI AZ BULUNDU

Sarı-lacivertli kulüpte uzun yıllardır görev yapan Zeki Murat Göle'nin aylık maaşının 80 bin TL olduğu öğrenildi. Süper Lig'deki teknik ekip maaşlarıyla kıyaslandığında bu rakamın düşük olduğu yönünde yorumlar yapıldı.

 

GÜNDEM OLDU

Göle'nin maaşı özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte görev yapan yardımcı teknik direktörün maaşının düşük olduğunu dile getirdi.

Sakatlıklardan sonra bu da oldu! Fenerbahçe’ye Tedesco’dan kötü haber
Sakatlıklardan sonra bu da oldu! Fenerbahçe’ye Tedesco’dan kötü haber

Spor

Sakatlıklardan sonra bu da oldu! Fenerbahçe’ye Tedesco’dan kötü haber

Fenerbahçe’de Ederson şoku! Gaziantep deplasmanında kale boş kaldı
Fenerbahçe’de Ederson şoku! Gaziantep deplasmanında kale boş kaldı

Spor

Fenerbahçe’de Ederson şoku! Gaziantep deplasmanında kale boş kaldı

Gaziantep'te stat karanlığa gömüldü! Fenerbahçe maçı teknik arıza engeline takıldı
Gaziantep'te stat karanlığa gömüldü! Fenerbahçe maçı teknik arıza engeline takıldı

Spor

Gaziantep'te stat karanlığa gömüldü! Fenerbahçe maçı teknik arıza engeline takıldı

Gaziantep'te Kanarya fırtınası! Fenerbahçe dört köşe çeyrek finalde
Gaziantep'te Kanarya fırtınası! Fenerbahçe dört köşe çeyrek finalde

Spor

Gaziantep'te Kanarya fırtınası! Fenerbahçe dört köşe çeyrek finalde

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23