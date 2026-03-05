  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şehit öğretmene en acı vefa: Fatma Nur hocanın adı okulunda ölümsüzleşti ABD, İsrail ve İran savaşı sürerken... Türkiye'den operasyon Alman bakandan İran açıklaması! Son noktayı koydu Alçaklar fosforla saldırdı Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Nahçıvan Havalimanı’na saldırı! Kalleş İsrail çift taraflı mı oynuyor? İran’dan jet yanıt İsrail'in korkulu rüyası! Hürrem savaş meydanında İspanya’dan Doğu Akdeniz’de Rum yanlısı hamle! Kristof Kolomb fırkateyni yola çıkıyor Jeopolitik gerilimler, denizcilikte hukuki desteğin önemini artırıyor Teknoloji ve modern tedavi müjdesi
Yerel Kavşakta feci kaza! 5 kişi yaralandı
Yerel

Kavşakta feci kaza! 5 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kavşakta feci kaza! 5 kişi yaralandı

Aydın’ın Söke ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada beş kişi yaralandı.

Aydın’ın Söke ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada korku dolu anlar yaşandı. F.S. idaresindeki 59 FN 258 plakalı otomobil, Söke-Aydın kara yolu Argavlı mevkisinde kavşaktan çıktığı sırada, A.A. yönetimindeki 09 JF 025 plakalı kamyonetle çarpıştı.

 

Kazada çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi, otomobil refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüleri ile her iki araçta da yolcu olarak bulunanlar dahil 5 kişi yaralandı.

 

Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tel örgüyü aşıp raylara girdi! Demir yolunda korkunç kaza
Tel örgüyü aşıp raylara girdi! Demir yolunda korkunç kaza

Yaşam

Tel örgüyü aşıp raylara girdi! Demir yolunda korkunç kaza

Drift atarken kaza yaptı! O anlar kamerada
Drift atarken kaza yaptı! O anlar kamerada

Yerel

Drift atarken kaza yaptı! O anlar kamerada

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23