ABD'nin İran savaşı 'günlük maliyeti' dudak uçuklatıyor!

Pentagon verilerine göre, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının maliyeti günlük yaklaşık 1 milyar dolara ulaşıyor. Washington’ın pahalı mühimmat stoklarının hızla azalması ise China ve Russia’ya karşı küresel caydırıcılık açısından endişe yaratıyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaşının hedefleri tartışılırken, uluslararası raporlar bu askeri operasyonların devasa faturasına dikkat çekiyor. The Atlantic gazetesine konuşan bir ABD Kongresi yetkilisi, Pentagon'un ilk tahminlerine göre devam eden savaşın maliyetinin günde 1 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), savaşın ilk 48 saatinde İran'da 1250'den fazla hedefin vurulduğunu bildirdi. Operasyonlarda kullanılan 20'den fazla farklı askeri unsur ve silah sistemi, savaşın faturasını sadece birkaç gün içinde astronomik seviyelere taşıdı.

İlk Günün Mali Bilançosu: 779 Milyon Dolar

Anadolu Ajansı'nın derlediği verilere göre, saldırının sadece ilk 24 saatinde Washington'ın kasasından yaklaşık 779 milyon dolar çıktı. Bu rakam, ABD'nin 2026 yılı savunma bütçesinin %0.1'ine denk geliyor.

Operasyonların maliyet yükünü oluşturan temel kalemler şu şekilde özetleniyor:

Askeri Varlık / Silah Birim veya Operasyon Maliyeti

Uçak Gemisi (Günlük İşletim) 13 - 15 Milyon Dolar (Gemi başı)

B-2 Hayalet Uçağı (Uçuş Saati) 130.000 - 150.000 Dolar

THAAD Önleyici Füze (Adet) 12.8 Milyon Dolar

Tomahawk Seyir Füzesi (Adet) ~2 Milyon Dolar

Savaş Uçakları (İlk Gün Toplamı) ~271 Milyon Dolar

Kamikaze İHA (Adet) 35.000 Dolar

Not: Hamaney'in hedef alındığı cumartesi günkü suikast saldırısında, pahalı hassas güdümlü mühimmatlar ve insanlı uçakların kullanımı nedeniyle operasyon maliyetinin "onlarca milyon doları" bulduğu tahmin ediliyor.

Sadece ilk gün atılan yaklaşık 200 adet Tomahawk füzesinin ABD'ye faturası 340 milyon doları aştı. Missouri'den durmaksızın uçan dört adet B-2 bombardıman uçağının operasyon maliyeti ise 30.2 milyon dolar olarak hesaplandı.

Taktiksel Başarı mı, Stratejik Çöküş mü?

Sahadaki hedefler vurulurken, ABD ve müttefikleri yerine konması zor ve son derece pahalı mühimmatları hızla tüketiyor. Analistlere göre bu durum, Rusya ve Çin gibi güçlü rakiplerin iştahını kabartan bir "kara delik" yaratıyor.

Asıl kriz, mühimmat asimetrisinde yatıyor. İran'ın silahları ucuz ve bolken, ABD'nin savunma sistemleri son derece pahalı:

İran'ın balistik füzelerinin maliyeti 1 ila 2 milyon dolar arasında değişiyor ve ayda yüzlerce üretilebiliyor.

ABD, 2 milyon dolarlık bir İran füzesini düşürmek için her biri milyonlarca dolar değerindeki Patriot füzelerinden 2 veya 3 adet fırlatmak zorunda. (Toplam savunma maliyeti ~15 milyon dolar).

İran ve Rusya'nın ayda 5-6 bin adet ürettiği Şahid İHA'larının tanesi sadece 50 bin dolar. Bu ucuz İHA'ların temel amacı, ABD'nin pahalı hava savunma füzelerini tüketmek.

Başkan Donald Trump savaşın bir ay sürebileceğini ifade etse de uzmanlar, Washington'ın saldırı (Tomahawk) ve önleyici (Patriot, THAAD) füze stoklarının birkaç gün içinde tükenme riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıyor.

Özellikle 2027 yılına kadar Tayvan'ı işgal etmeyi planladığı iddia edilen Çin'in, ABD'nin mühimmatını İran'da nasıl tükettiğini yakından izlediği belirtiliyor. Bugün Tahran'a atılan her füzenin, yarın Pekin veya Moskova ile yaşanacak olası bir büyük savaşta ABD'nin en büyük eksiği olacağı vurgulanıyor.

Daily Ummah