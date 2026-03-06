Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

Bölgedeki hava tahminlerine göre, havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışı görüleceği bildirildi. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra yer yer sis ve pus hadisesi beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji yetkilileri, yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğunu belirterek, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Ayrıca sürücüler ve yaya vatandaşlar için buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.