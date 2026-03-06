Akaryakıta bu gece de zam var! Pompanın ateşi dinmiyor

  • İSTANBUL
Akaryakıt fiyatlarına dün gelen zammın ardından bu gece yeni bir zam daha gelecek. Dün benzine 95 kuruş, motorine ise 3 lira 15 kuruş gelen zammın ardından bu gece yarısından itibaren de benzinin litre fiyatına 2 lira 20 kuruş, motorine ise 4 lira 56 kuruş daha zam yapılması bekleniyor.

ABD-İsrail terör ittifakı ve İran arasında süren çatışmalar, akaryakıt fiyatlarında da durmayan dalgalanmalara neden olmaya devam ediyor.

Dün zamlanan akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yeni bir zam daha gelecek. 

Eşel mobil sistemin de devreye girmesiyle, zammın tamamı pompaya yansıtılmayacak. 

NE KADARINI VATANDAŞ ÖDEYECEK?

Benzine toplamda gelmesi gereken 2,18 TL'lik zammın 1,63 TL'si ÖTV'den karşılanacak.

Vatandaşın ödeyeceği net zam miktarı 55 kuruş olacak.

Motorine toplamda gelmesi gereken 4,55 TL'lik zammın 3,41 TL'si ÖTV'den karşılanacak.

Vatandaşın ödeyeceği net zam miktarı ise 1,14 TL olacak.

MOTORİNİN FİYATI NE KADAR OLACAK

Zamla beraber fiyatlar; Ankara'da: 65,80 TL,  İzmir'de: 66,07 TL, Antalya'da: 67,13 TL, Batman'da: 67,37 TL, Hakkari'de: 67,51 TL seviyesine çıkacak.

İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde;

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 59,34 TL
Motorin: 63,53 TL
LPG: 30,29 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 59,18 TL
Motorin: 63,37 TL
LPG: 28,69 TL

 

 

