Ramazan’da ağız kokusuna dikkat! Sinüzit habercisi olabilir

Tükürük üretiminin azalmasıyla birlikte ağız kuruluğu artarken bazı kişilerde ağız kokusu daha belirgin hale geliyor. Özellikle üst solunum yolu hastalıkları bulunan kişilerde bu durum daha sık görülüyor. Ağız kokusu çoğu zaman yalnızca beslenme alışkanlıklarıyla ilişkilendirilse de altta yatan bazı sağlık sorunları kokunun şiddetini artırabiliyor. Sinüzit, kronik geniz akıntısı ve üst solunum yolu enfeksiyonları ağız kokusunu tetikleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor.

SİNÜZİT VE GENİZ AKINTISI KOKUYU ARTIRABİLİYOR

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Hekimi Op. Dr. Fatih Eraslan, Ramazan ayında ağız kokusunun fizyolojik olarak artabildiğini belirterek “Gün içinde sıvı tüketilmemesi ağız kuruluğunu artırır. Bu durum bakterilerin ağız içinde daha kolay çoğalmasına zemin hazırlar ve ağız kokusu daha belirgin hale gelebilir” dedi. Sinüzit ve geniz akıntısı yaşayan kişilerde ağız kokusu şikayetleri daha sık görülebiliyor. Burun ve sinüslerde oluşan iltihabi süreçler geniz akıntısına yol açarken bu akıntı ağız içi bakterileriyle birleşerek kötü kokuya neden olabiliyor. “Sinüzit ya da kronik geniz akıntısı olan kişilerde ağız kokusu şikayetleri Ramazan ayında daha belirgin hale gelebilir” diyen Op. Dr. Eraslan, özellikle uzun süreli ağız kuruluğunun bu tabloyu ağırlaştırabildiğine dikkat çekiyor. Sinüslerde oluşan enfeksiyonların yalnızca burun tıkanıklığıyla sınırlı kalmadığını belirten Op. Dr. Eraslan, genizden gelen akıntının ağız içinde bakteri birikimini artırarak kötü kokuyu tetikleyebileceğini ifade etti.

AĞIZ KURULUĞU BAKTERİ OLUŞUMUNU ARTIRIYOR

Ağız içinde doğal bir temizleme mekanizması bulunuyor. Tükürük salgısı ağız içindeki bakterilerin dengelenmesine yardımcı oluyor. Ancak uzun süre sıvı alınmaması tükürük üretimini azaltarak bu doğal savunma sistemini zayıflatabiliyor. “Ağız kuruluğu arttığında özellikle dil kökü bölgesinde bakteriler daha kolay çoğalır” diyen Op. Dr. Fatih Eraslan, bu bakterilerin oluşturduğu uçucu bileşiklerin ağız kokusunun temel nedeni olduğunu vurguladı. Bu nedenle Ramazan ayında ağız kokusu şikayeti yaşayan kişilerin yalnızca ağız hijyenine değil aynı zamanda yeterli sıvı tüketimine de dikkat etmesi gerekiyor.

RAMAZAN’DA AĞIZ KOKUSUNU AZALTMAK İÇİN 4 ÖNERİ

Op. Dr. Eraslan, bazı basit önlemlerle Ramazan ayında ağız kokusunun büyük ölçüde azaltılabileceğini belirtiyor. Dikkat edilmesi gereken başlıca noktalar şöyle: Kokulu yiyeceklerden kaçının. Soğan, sarımsak, çemen, sucuk ve pastırma gibi yoğun kokulu gıdalar ağız kokusunu artırabiliyor.

Sahurda yeterli sıvı tüketin. Yetersiz sıvı alımı ağız kuruluğunu artırarak bakterilerin çoğalmasına zemin hazırlıyor.

Ağız hijyenine dikkat edin. Dişlerin düzenli fırçalanması ve dil temizliği ağız kokusunu azaltmada önemli rol oynuyor.

Sinüzit ve geniz akıntısını ihmal etmeyin. Uzun süren burun tıkanıklığı ve geniz akıntısı ağız kokusunun önemli nedenlerinden biri olabiliyor.

SÜREKLİ AĞIZ KOKUSU HASTALIK BELİRTİSİ OLABİLİR

Ramazan ayında ağız kokusu çoğu zaman geçici bir durum olsa da bazı kişilerde kalıcı hale gelebiliyor. Özellikle geniz akıntısı, sinüzit ya da kronik üst solunum yolu hastalıkları bulunan kişilerde bu şikayet daha sık görülüyor. “Eğer ağız kokusu Ramazan sonrasında da devam ediyorsa bu durum altta yatan bir kulak burun boğaz hastalığının işareti olabilir” diyen Op. Dr. Eraslan, uzun süre devam eden ağız kokusu şikayetlerinde uzman değerlendirmesinin önem taşıdığını ifade etti. Eraslan, Ramazan ayında artan ağız kokusunun çoğu zaman basit önlemlerle kontrol altına alınabileceğini belirterek şu mesajı aktardı: “Ağız kokusu yalnızca beslenmeyle ilgili bir durum değildir. Sinüzit ve geniz akıntısı gibi üst solunum yolu hastalıkları da bu tabloyu etkileyebilir. Şikayetler uzun süre devam ediyorsa mutlaka değerlendirilmesi gerekir.”