Mossad’tan kanlı tezgâh! Müslümanı Müslümana kırdırma planı çöktü!

Müslümanı Müslümana Kırdırma Planı Çöktü!

Bölgeyi kan gölüne çevirmekten beslenen Siyonist terör şebekesi MOSSAD’ın kirli bir tezgahı daha deşifre oldu. Suudi ve Arap medyasından sızan bilgilere göre; Suudi Arabistan ve Katar’da yakayı ele veren MOSSAD ajanlarının, bu ülkelerde bombalı saldırılar düzenleyerek suçu İran İslam Cumhuriyeti üzerine yıkmayı planladıkları ortaya çıktı. Amaç; Körfez ülkelerini İran’la savaştırıp, aradan sıyrılmak ve İslam coğrafyasını kendi içinde bitirmek!

Türkiye Üzerindeki Kirli Füze Oyunu!

Dün Türkiye semalarına yönelen ve havada imha edilen esrarengiz füze olayı, Siyonistlerin "kaos" planının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Tahran yönetimi füzeyle bir alakası olmadığını net bir dille açıklarken, Batılı karanlık mahfiller ve NATO’nun olayı hemen "Türkiye’ye saldırı" gibi sunması, akıllara "Hangi el bu füzeyi ateşledi?" sorusunu getirdi. Kardeşi kardeşe düşman etme çabası, feraset sahibi Müslümanların duvarına çarpıyor!

Tarihleri Kan ve İhanet Dolu!

Bu alçakça operasyonlar Siyonistler için yeni değil. Sabıka kayıtları kabarık:

1954 Lavon Olayı: Mısır’da Batı hedeflerini bombalayıp suçu Mısırlılara atacaklardı, rezil oldular!

1967 USS Liberty İhaneti: Kendi hamileri ABD'nin gemisini vurup Mısır'a mal etmeye çalıştılar; 34 Amerikan askerini bile gözlerini kırpmadan katlettiler!

Dubai Suikastı: Hamas lideri El-Mabhuh'u sahte pasaportlarla şehit ederek uluslararası hukuku ayaklar altına aldılar.

Kirli Ellerini Coğrafyamızdan Çek!

Yüzyıllardır aynı bayat senaryoyu vizyona sokan Siyonist akıl, bugün de Türkiye’yi ve komşularını birbirine düşürerek "Büyük İsrail" hayali peşinde koşuyor. Ancak ümmet artık uyandı! MOSSAD’ın sahte bayrak (false flag) operasyonları, bölge halklarının ferasetiyle boşa çıkıyor. İslam dünyası, Siyonist fitneye geçit vermeyecek!