Galatasaray kazandıran tek şirket oldu! Taraftar sahada yatırımcı borsada sevindi

- En çok piyasa değerine Fenerbahçe sahip Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe, şubat ayını 19 milyar 687 milyon 500 bin lira piyasa değeriyle tamamladı. Fenerbahçe'yi, 16 milyar 200 milyon lira piyasa değeriyle Galatasaray, 7 milyar 575 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor, 6 milyar 677 milyon 790 bin 879 lira piyasa değeriyle Beşiktaş takip etti.