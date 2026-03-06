Galatasaray kazandıran tek şirket oldu! Taraftar sahada yatırımcı borsada sevindi
Galatasaray S.K., Borsa İstanbul’da ocak-şubat döneminde yatırımcısına kazandıran tek kulüp oldu. Sarı-kırmızılı ekip yüzde 3,4’lük artışla hem sahada taraftarını hem de borsada yatırımcısını sevindirdi. AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi yılın ilk iki ayında yüzde 3,6 değer kaybetti. Borsa İstanbul'da işlem gören takımların performansına bakıldığında bu dönemde yatırımcısına kazandıran tek kulübün Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları olduğu görüldü.