  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tüm İtalya bunu konuşuyor: Hakan Çalhanoğlu kararını verdi: Rotası belli İran savaşı sürerken Türkiye Bayraktar Kızılelama'yı havalandırdı! Resmen hayalete döndü İranlı komutan idam mı edildi? Sırra kadem bastı Ramazan ayı sürerken: Sağlıklı oruç için sahur atlanmamalı, iftar kontrollü yapılmalı İşte iktidarının 23. yılında her gün küfür edilen AK Parti üzerinden, kendine piar yapan Ekrem gazetecileri YTB’den Bayırbucak’ta 500 Kişilik Kardeşlik İftarı Altın fiyatları neden düşüyor? İşte yatırımcıyı yakan 5 sebep! Yıldız Teknik Üniversitesi'nde binlerce öğrenci geleneksel iftarda buluştu Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Ülkesine dönme kararı aldı
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Galatasaray kazandıran tek şirket oldu! Taraftar sahada yatırımcı borsada sevindi
AA Giriş Tarihi:

Galatasaray kazandıran tek şirket oldu! Taraftar sahada yatırımcı borsada sevindi

Galatasaray S.K., Borsa İstanbul’da ocak-şubat döneminde yatırımcısına kazandıran tek kulüp oldu. Sarı-kırmızılı ekip yüzde 3,4’lük artışla hem sahada taraftarını hem de borsada yatırımcısını sevindirdi. AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi yılın ilk iki ayında yüzde 3,6 değer kaybetti. Borsa İstanbul'da işlem gören takımların performansına bakıldığında bu dönemde yatırımcısına kazandıran tek kulübün Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları olduğu görüldü.

#1
Foto - Galatasaray kazandıran tek şirket oldu! Taraftar sahada yatırımcı borsada sevindi

Galatasaray hisselerinin bu performansında, takımın yurt içi ve yurt dışında aldığı başarılı sonuçlar etkili oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyerek tur atlayan Galatasaray, son 16'ya yükseldi. Öte yandan, Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 24. haftası itibarıyla 58 puanla lider konumunda bulunuyor. Takımın aldığı bu sonuçlar hisse performansına da yansıdı. Bu dönemde yeşil sahalarda taraftarını, borsada yatırımcısını sevindiren Galatasaray'ın hisseleri yüzde 3,4 değer kazandı.

#2
Foto - Galatasaray kazandıran tek şirket oldu! Taraftar sahada yatırımcı borsada sevindi

Süper Lig'de 54 puanla ikinci sırada yer alan ve UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turuna yükselme play-off turunda elenen Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri ise bu dönemde yüzde 7,9 değer kaybetti. Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada yer alan Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri ise aynı dönemde yüzde 5,6, sezonun ikinci yarısında aldığı başarılı sonuçlarla yükselişe geçen Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri de yüzde 6,1 geriledi.

#3
Foto - Galatasaray kazandıran tek şirket oldu! Taraftar sahada yatırımcı borsada sevindi

- En çok piyasa değerine Fenerbahçe sahip Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe, şubat ayını 19 milyar 687 milyon 500 bin lira piyasa değeriyle tamamladı. Fenerbahçe'yi, 16 milyar 200 milyon lira piyasa değeriyle Galatasaray, 7 milyar 575 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor, 6 milyar 677 milyon 790 bin 879 lira piyasa değeriyle Beşiktaş takip etti.

#4
Foto - Galatasaray kazandıran tek şirket oldu! Taraftar sahada yatırımcı borsada sevindi

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin şubat kapanış dönemi, ocak-şubat getirileri ve piyasa değerleri şöyle:

#5
Foto - Galatasaray kazandıran tek şirket oldu! Taraftar sahada yatırımcı borsada sevindi

Şirket 2025 Aralık kapanış fiyatı (TL) 2026 Şubat kapanış fiyatı (TL) 2026 Ocak-Şubat farkı (yüzde) Piyasa değeri (TL) Galatasaray 1,16 1,20 +3,4 16.200.000.000 Trabzonspor 1,07 1,01 -5,6 7.575.000.000 Beşiktaş 1,63 1,53 -6,1 6.677.790.879 Fenerbahçe 3,42 3,15 -7,9 19.687.500.000

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bize ne Gazze diyecek dünya kadar dinsiz donsuz var diyen Cübbeli’den İsrail açıklaması! ‘Yahudiyle uğraşılmaz bize ağır fatura çıkarırlar’
Gündem

Bize ne Gazze diyecek dünya kadar dinsiz donsuz var diyen Cübbeli’den İsrail açıklaması! ‘Yahudiyle uğraşılmaz bize ağır fatura çıkarırlar’

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı bir sohbetinde Türkiye’nin İsrail ve Yahudi lobileriyle olan ili..
Çinli akademisyenden İran'a kan donduran savaş taktiği! Bunu yapan hemen kazanır
Gündem

Çinli akademisyenden İran'a kan donduran savaş taktiği! Bunu yapan hemen kazanır

Ortadoğu'da sular durulmazken, Çinli Prof. Dr. Jiang Xueqin'den bölgeyi kaosa sürükleyecek, sivil katliamına davetiye çıkaran bir iddia geld..
Batı’nın kirli savaşına o ülkeden ‘DUR sinyali! Askerlerini geri çekti
Gündem

Batı’nın kirli savaşına o ülkeden ‘DUR sinyali! Askerlerini geri çekti

Haçlı zihniyetinin Orta Doğu’yu kan gölüne çevirme planları çatlıyor! Siyonist İsrail ve suç ortağı ABD’nin bölgeyi ateşe atan politikaların..
Piyon arayan ABD'ye tepki! Kiralık silah değiliz
Dünya

Piyon arayan ABD'ye tepki! Kiralık silah değiliz

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid’in eşi Şanaz İbrahim Ahmed, İran’daki Kürt grupların silahlandırılacağı iddiaları sonrası dikkat çeken b..
CHP’li Özgür Özel'e milli güvenlik tokadı! Şule Perinçek'ten Akit TV’de tarihi kapak
Gündem

CHP’li Özgür Özel'e milli güvenlik tokadı! Şule Perinçek'ten Akit TV’de tarihi kapak

Akit TV ekranlarında yayınlanan programda, Vatan Partisi MYK Üyesi Şule Perinçek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Türkiye’nin savunma sistem..
ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... TBMM'den flaş karar
Gündem

ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... TBMM'den flaş karar

TBMM Salı günü ABD, İsrail ve İran savaşını görüşmek için kapalı gündem ile toplanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23