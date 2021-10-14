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Yaşam Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Yağmur beklenen iller için saat verdi
Yaşam

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Yağmur beklenen iller için saat verdi

Meteoroloji, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Antalya ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini duyurdu. Yağışların akşam saatlerinde batı bölgelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 08:39:00 - 2021-10-14 08:49:00
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Yağmur beklenen iller için saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Antalya il merkezi ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden, Marmara ve Karadeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde il merkezi ve doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

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