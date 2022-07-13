Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul dahil 25 il için sağanak yağış

13 Temmuz Çarşamba güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre, İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde çarşamba gününden itibaren sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini yayınladı.

Meteorolojinin internet sitesinde yedi günlük ( 13-19 Temmuz) tahminleri içeren haritanın da yer aldığı hava tahmin raporunda, "Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

Birçok ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava tahmin raporuna göreyse yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da bugün yağış var

İstanbul'da gün içerisinde havanın zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.