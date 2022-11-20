Meteoroloji'den son dakika tahmin! İstanbul ve birçok ile uyarı! Yeni hafta açıklaması: Sağanak yağış 20 Kasım 2022 hava durumu nasıl?
Son dakika Yurtta genelinde hava durumu (20 Kasım 2022): Meteoroloji, 20 Kasım Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı yapılarak, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Hafta sonunun son gününde şehir genelinde rüzgarlı hava devam ederken termometreler parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzü ile birlikte 25 dereceye kadar tırmanıyor. Meteorolojinin tahminine göre Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar, 5 il için de gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. İşte hava durumu 20 Kasım 2022 ve haftalık (7 günlük) hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu paylaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Edirne, Kırklareli, Muğla, Antalya ve Ayvalık çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteorolojinin hava durumu tahmini tuttu ve haftasonu sıcaklıkların artması ile lodos uyarısı verildi. Yurdun doğu bölgelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek, Batı ve Marmara'da ise şiddetli lodos görülecek. Öğleden sonra ise yağışlara dikkat.Sabah ve gece saatlerinde yer yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor. Meteoroloji’den Bursa için pazar açıklaması gelirken yeni hafta için de sağanak uyarısı işe birlikte 5 günlük hava hava tahmin raporu yayınlandı. Buna göre Edirne, Kırklareli, Muğla, Antalya, Isparta ve Ayvalık çevrelerinde de sağanak yağış bekleniyor. İşte il il 20 Kasım hava durumu… 5 günlük hava durumu raporu ...
Hava Durumu (20-11-2022) · Türkiye'nin büyük çoğunluğunda parçalı ve az bulutlu bir hava görülüyor. Son dakika Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nden (MGM), yarın, Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı yapılarak, olası olumsuzluklara karşı uyardı.
Bugün 22.00'dan başlayıp yarın saat 22.00'a kadar sürmesi beklenen uyarı da şu ifadelere yer verildi:
"Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat), zaman zaman hamleli kısa süreli fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
20 Kasım 2022 (Pazar) Kuvvetli Rüzgara Dikkat! (twitter)
Meteoroloji'den yapılan uyarıda, Marmara ve Ege'de rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Edirne, Kırklareli, Muğla, Antalya ve Ayvalık çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde yer yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:
Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmin! Gök gürültülü sağanak geliyor
Hafta sonunun son gününe 17 derecelik sıcaklıkla başlayan Bursa genelinde sabah saatlerinde etkili olan lodosla birlikte parçalı bulutlu bir gün doğumu yaşanıyor.
Öğle saatlerine kadar 17 derece seviyelerinde seyreden termometreler ile birlikte rüzgarlı hava ve parçalı bulutlu-güneşli gökyüzü şehir genelinde etkili oluyor.
Öğle saatlerinde de rüzgarlı havayla birlikte Bursa genelinde parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzü ile birlikte termometreler en yüksek 23 dereceyi gösteriyor.
Öğle saatleri sonrası ise termometreler 25 derece seviyelerine kadar yükselirken parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzü şehir genelinde bölgesel olarak etkili oluyor.
Akşam saatlerinde termometreler 24 dereceyi gösterirken parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzü ile birlikte gün batımı yaşanıyor. Akşam saatleri sonrası hava sıcaklığı 22 derece seviyelerine gerilerken gece saatlerine doğru ise termometreler 20 derecelere kadar düşüyor.
İŞTE İSTANBUL İÇİN SAATLİK HAVA DURUMU TAHMİNİ (20 KASIM 2022)
İstanbul'da 5 günlük hava durumu
YENİ HAFTADA YAĞIŞ VAR
Meteorolojinin 5 günlük hava tahmin raporlarına göre Bursa’da yeni haftada sağanak yağışla başlarken termometreler de 20 derece üzerinde seviyelerinde ölçülecek.
Yarın (PAZARTESİ) yapılan tahminlere göre, Bursa genelinde sabah saatlerinde sıcaklık 19 derece olarak ölçülürken, gün içerisinde ise şehir genelinde yer yer etkili olan sağanak yağışla birlikte termometreler en yüksek 25 derece olarak ölçülecek.
Yeni haftanın ikinci iş gününde ise (SALI) şehir genelinde sabah saatlerinde termometreler 13 derece olarak ölçülüyor. Gün içerisinde ise sağanak yağış geçişleriyle birlikte termometreler en yüksek 20 derece seviyelerinde olacak.
Yeni haftanın üçüncü iş gününde (ÇARŞAMBA) sabah saatlerinde termometreler 10 dereceyi gösteriyor. Gün içerisinde şehir genelinde sağanak yağış etkisini kaybederken parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzü ile birlikte en yüksek sıcaklık 23 derece olarak ölçülecek.
Yeni haftanın dördüncü iş gününde (PERŞEMBE) sabah saatlerinden itibaren Bursa’da yer yer etkili olmaya başlayan sağanak yağışla birlikte termometreler 10 derece olarak ölçülürken, gün içerisinde de devam eden yağışla birlikte en yüksek 20 derece olacak.
İŞTE BURSA İÇİN SAATLİK HAVA DURUMU TAHMİNİ (20 KASIM 2022)
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ile Ayvalık çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
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