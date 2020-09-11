  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Meteorolojiden Sivas ve Erzincan için sağanak uyarısı
Ekonomi

Meteorolojiden Sivas ve Erzincan için sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 20:21:30 -
Meteorolojiden Sivas ve Erzincan için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Sivas ve Erzincan çevrelerinde akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Sivas ve Erzincan çevrelerinde akşam saatlerinde, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar mevkisi), Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir, Bilecik, Kütahya, Bolu, Karabük çevreleri ile Muğla'nın doğu çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'nun güney ve batısında güney yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AB’den skandal 'Türkiye' tavsiyesi!
Dünya

AB’den skandal 'Türkiye' tavsiyesi!

Avrupa Birliği Akdeniz Ülkeleri Zirvesi’nin sonuç bildirisinde, Türkiye'ye karşı yaptırımların genişletilmesi önerisinde bulunuldu. ..
Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş’tan Yunanistan’a ilginç tavsiye! ‘Gidin F-35 alın’
Gündem

Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş’tan Yunanistan’a ilginç tavsiye! ‘Gidin F-35 alın’

Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş, Yunanistan’a ABD’nin sistemini kontrol ettiği F-35 konusunda, ‘Şiddetle tavsiye ediyorum koşa koşa gitsin..
NATO’daki Doğu Akdeniz’ toplantısı bitti! MSB’den flaş açıklama
Gündem

NATO’daki Doğu Akdeniz’ toplantısı bitti! MSB’den flaş açıklama

Yunanistan ve Türkiiye askeri heyetlerinin NATO’daki "Doğu Akdeniz" toplantısı sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklam..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı