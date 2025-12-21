Meteorolojiden sarı kodlu uyarı: Sağanak yağışın ardından kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde etkili olacak yeni bir yağışlı hava dalgası konusunda uyarılarda bulundu. Batı illerinde başlayan sağanak yağışların, özellikle Muğla ve Antalya çevrelerinde kuvvetini artırması bekleniyor. Marmara'nın doğusundan Batı Akdeniz'e kadar geniş bir alanda görülecek yağışların, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

ANTALYA VE MUĞLA İÇİN KRİTİK UYARI

MGM, sarı kod yayınladığı Muğla ve Antalya çevrelerinde yaşayan vatandaşları sel, su baskını, yıldırım ve hortum riskine karşı uyardı. Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamaların yaşanabileceği belirtilirken, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde sisin etkili olacağı vurgulandı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklense de yağışlı hava dalgasıyla birlikte riskli bir periyoda giriliyor.

YENİ HAFTADA İÇ KESİMLERE KAR GELİYOR

Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte kar yağışı gündeme gelecek. Özellikle gece saatlerinde sıcaklığın 0 derece ve altına düşeceği Kütahya, Bolu, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinde kar ile karla karışık yağmur bekleniyor. İstanbul’da 13, Ankara’da 8 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yeni haftanın ilerleyen günlerinde düşmeye devam edeceği tahmin ediliyor.