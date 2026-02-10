Alman otobanında Türk zırhlılarını görenler bir daha baktı: Anneee! Türkler...

NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığınca 8-20 Şubat'ta Almanya'da düzenlenen ve NATO'nun bu yılki en geniş kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart-26'ya, Türk Silahlı Kuvvetleri, kara ve deniz unsurlarından oluşan yaklaşık 2 bin kişilik bir kuvvet ile katılım sağladı.

Tatbikat kapsamında 8 farklı ülkeden toplam 10 bin asker Almanya'ya geldi.

TÜRK ZIRHLILARI ALMANYA OTOBANINDA

TCG Anadolu ile Almanya'ya taşınan Türk zırhlı araçları tatbikat alanına gitmek için ayrıldıkları limandan sonra Almanya otobanında görüntülendi. Türk askeri konvoyunu görüntüleyen bir Alman vatandaşı sosyal medyada paylaştığı videoda "Burada resmen Türk askeri konvoyu var. Cidden millet, Almanya’da neler oluyor, farkında mısınız? Burada ne oluyor?" ifadelerini kullandı.

NATO'DAN TÜRKİYE PAYLAŞIMI: BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ

NATO Müttefik Orta Kuvvet Komutanlığı da X platformundan Türkiye’ye ait zırhlı araç ve teçhizatları paylaşarak, “Türkiye’nin 66. Mekanize Piyade Tugayı’na ait zırhlı araçlar ve teçhizat, NATO’nun Müttefik Tepki Gücü konuşlandırmasının bir parçası olarak Almanya’da” ifadelerini kullandı. Paylaşımda ayrıca “Birlikte Daha Güçlüyüz” etiketi dikkat çekti.