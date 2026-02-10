  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bilal Erdoğan: İnsanın insanlığını kaybetmesi, yapay zekanın dünyayı ele geçirmesinden daha sahici bir kaygı! İşte çarpıcı anketin sonuçları! Almanlar ABD gerçeği ile yüzleşti TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı! Terörsüz Türkiye'de yeni aşama Şeytanın çocukları havasını alacak! Akit yazdı satanist konser iptal oldu Kahramanmaraş Akdeniz'e inecek Türkiye’den satın alacak! Gökbey'de yeni anlaşma tamam Şimşek, rakamları paylaştı! Türkiye sanayisi dünya devleriyle yarışıyor İsmail Saymaz Halk TV'de Özgür Özel'i eleştirdi, kavga çıktı! Ey muhalifler, nerede basın özgürlüğünüz? Haydut Trump, şimdi de kafayı köprüye taktı: Ya verin ya da… Müftüden kınama! Müslüman Türk okulundaki Hıristiyan etkinliği kenti karıştırdı
Gündem Alman otobanında Türk zırhlılarını görenler bir daha baktı: Anneee! Türkler...
Gündem

Alman otobanında Türk zırhlılarını görenler bir daha baktı: Anneee! Türkler...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

NATO tatbikatı kapsamında Almanya'ya giden 2 bin Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve Türk zırhlı araçları, Almanya otobanında Alman vatandaşlarının objektiflerine takıldı.

NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığınca 8-20 Şubat'ta Almanya'da düzenlenen ve NATO'nun bu yılki en geniş kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart-26'ya, Türk Silahlı Kuvvetleri, kara ve deniz unsurlarından oluşan yaklaşık 2 bin kişilik bir kuvvet ile katılım sağladı.

Tatbikat kapsamında 8 farklı ülkeden toplam 10 bin asker Almanya'ya geldi.

TÜRK ZIRHLILARI ALMANYA OTOBANINDA

TCG Anadolu ile Almanya'ya taşınan Türk zırhlı araçları tatbikat alanına gitmek için ayrıldıkları limandan sonra Almanya otobanında görüntülendi. Türk askeri konvoyunu görüntüleyen bir Alman vatandaşı sosyal medyada paylaştığı videoda "Burada resmen Türk askeri konvoyu var. Cidden millet, Almanya’da neler oluyor, farkında mısınız? Burada ne oluyor?" ifadelerini kullandı.

NATO'DAN TÜRKİYE PAYLAŞIMI: BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ

NATO Müttefik Orta Kuvvet Komutanlığı da X platformundan Türkiye’ye ait zırhlı araç ve teçhizatları paylaşarak, “Türkiye’nin 66. Mekanize Piyade Tugayı’na ait zırhlı araçlar ve teçhizat, NATO’nun Müttefik Tepki Gücü konuşlandırmasının bir parçası olarak Almanya’da” ifadelerini kullandı. Paylaşımda ayrıca “Birlikte Daha Güçlüyüz” etiketi dikkat çekti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23