Meteorolojiden sağanak uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağış beklenen bölgeleri açıklayarak vatandaşları uyardı.
Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 5-8 derece, diğer yerlerde 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 18
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 20
İzmir: Az bulutlu ve açık 27
Adana: Az bulutlu ve açık 28
Antalya: Az bulutlu ve açık 25
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı 18
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 22