Meteorolojiden sağanak uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 5-8 derece, diğer yerlerde 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 18

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 20

İzmir: Az bulutlu ve açık 27

Adana: Az bulutlu ve açık 28

Antalya: Az bulutlu ve açık 25

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı 18

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 22