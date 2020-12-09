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Ekonomi Meteorolojiden sağanak uyarısı
Ekonomi

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 13:56:45 -
Meteorolojiden sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin batısı ile Doğu Anadolu'nun doğusu parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak beklenirken, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kıyı Ege ve Antalya çevreleri ile Çanakkale'nin güneyinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.

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