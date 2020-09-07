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Aktüel Meteorolojiden sağanak uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 12:47:31 -
Meteorolojiden sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un doğusu, Kocaeli ve Düzce'nin kuzey kesimleri ile Sinop'un kıyı kesimlerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmeye göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un doğusu, Kocaeli ve Düzce'nin kuzey kesimleri ile Sinop'un kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

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