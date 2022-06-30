  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Meteorolojiden o illere uyarı
Yerel

Meteorolojiden o illere uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çankırı, Ankara, Kayseri, Çorum, Yozgat kentleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 10:39:00 -
Meteorolojiden o illere uyarı

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün hava sıcaklığında önemli bir değişik olmaması, sıcaklığın iç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Yağışların öğleden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın merkez ve kuzey ilçelerinde, akşam saatlerinde Kırıkkale çevreleri ile Kayseri'nin kuzeyi ve Çorum ile Yozgat'ın batısında yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile kıyı Ege'de kuzey yönünden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23