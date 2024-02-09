  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Son dakika… Tunç Soyer Ankara'ya çağrıldı CHP’nin İzmir adayı pasif bulunmuştu

Yavuz Ağıralioğlu, o partiden aday mı oluyor? Duyunca herkes şok olmuştu! Flaş açıklama geldi

Hafize Gaye Erkan hakkında bomba iddia! Erdoğan bakın niye görevden almış

Çok merak ediliyordu! AK Parti'den flaş Yeniden Refah Partisi açıklaması

Araç alacaklar dikkat! TMSF’den kritik uyarı

AK Parti’ye “Yeniden Refah” şoku! O isim aday oldu

Sıra Şükran Kütükçü’ye geldi! Bay Kemal’in bir kalesini daha yıktılar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten flaş karar! Az önce tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Yılmaz Özdil CHP’ye aday önerdi! Hatay’a onu aday yapın Özgür Özel bakalım ne cevap verecek?

Yeniden Refah’ın İstanbul adayı belli oldu! Güya herkes “Ya bunu çok iyi düşünmüşler” diyecekmiş
Yerel Meteoroloji'den Marmara için uyarı!
Yerel

Meteoroloji'den Marmara için uyarı!

Yeniakit Publisher
2024-02-09 16:30:00 -
Meteoroloji'den Marmara için uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin batısı için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıp, dikkatli ve tedbirli olunması yönünde çağrıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin batısı için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıp, dikkatli ve tedbirli olunması yönünde çağrıda bulundu.


MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden (lodos) Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli zaman zaman fırtına (40-70 km/saat, hamleli 80 km/saat), Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/saat), bu illerin yüksek kesimlerinde zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Kuvvetli rüzgarın, pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi. Açıklamada, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını gerektiği belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23