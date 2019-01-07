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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'de yarın görülecek olan yağışlarla ilgili olarak, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 16:36
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel MüdürlüğüOrta Karadeniz'de yarın görülecek olan yağışların Çarşamba günü sabah saatlerine kadar Samsun, Ordu ve Giresun'un kıyı kesimlerinde etkili olacağını açıklayarak, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Yarın Orta Karadeniz'de görülecek olan yağışların, Çarşamba günü sabah saatlerine kadar Samsun, Ordu ve Giresun'un kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve 200 metre üzeri rakımlı kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 16:36
  1. Samsun
  2. Ordu
  3. Giresun
  4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  5. Kuvvetli yağış uyarısı

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