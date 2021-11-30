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Aktüel Meteorolojiden "kuvvetli yağış" uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden "kuvvetli yağış" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 14:43:00 -
Meteorolojiden "kuvvetli yağış" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de yağışların bu akşam ve geceden itibaren etkisini artırarak Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in 900-1000 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksama, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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