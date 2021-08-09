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Gündem Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
Gündem

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji, Adana ve Mersin çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlara dikkat edilmesi konusunda uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 15:44:00 -
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!

 YENİ AKİT  ANKARA 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son radar verileri ve meteorolojik değerlendirmelere göre meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması noktasında uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Son radar veriler ve meteorolojik değerlendirmelere göre; önümüzdeki 3 saat boyunca Mersin'in doğusu ve Adana'nın iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (10-35 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.

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