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Yerel Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısı
Yerel

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısı

Yeniakit Publisher
2024-03-02 09:15:00 -
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kıyı Ege’de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölgelerinde çığ tehlikesinin bulunduğunu belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kıyı Ege’de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölgelerinde çığ tehlikesinin bulunduğunu belirtti.

Yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz (Ordu dışında), Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Eskişehir, Bolu, Sinop, Düzce, Kastamonu ve Diyarbakır çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığı, Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney, Marmara ile güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege’de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
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Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın, Kıyı Ege’de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Çığ tehlikesi uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi. (İLKHA)

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