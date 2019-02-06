Meteorolojiden korkutan hortum ve fırtına uyarısı! Valilik okulları tatil etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Giresun ve Trabzon çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak; Muğla ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Bingöl, Erzurum ve Muş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Antalya merkez ve doğu, Adana’nın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla’nın kıyı, Antalya’nın batı ilçeleri ile Adana ve Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

Kuvvetli yağış ve hortum uyarısı

Yağışların; Antalya merkez ve doğu, Adana’nın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla’nın kıyı, Antalya’nın batı ilçeleri ile Adana ve Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden; meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu, yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), İç Ege ve Akdeniz ile İç Rüzgarın; Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa); İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden; Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa); Batı ve Doğu Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden, Hatay kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden yer yer tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden; oluşabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bir uyarı da canlı yayında geldi: iki karış suya bile dikkat!

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, hortum alarmına ilişkin son bilgileri canlı yayında paylaştı. Sürmeli, 50 cm yüksekliğinde bir suyun bir otomobili rahatlıkla sürükleyebileceğini belirterek, iki karışa yakın bir sel suyunun ise bir insanı devirebilecek güçte olduğunun altını çizdi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, dün akşam CNN Türk'te yaptığı açıklamada özellikle saat 09.00-12.00 saatleri arasında vatandaşları sokağa çıkmamaları yönünde uyarmıştı.

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli'nin değerlendirmeleri şöyle:

"Geçen sistemde yağışın miktarı 200 kilogramdı, bu gelen sistemle beraber 130 - 145 kilogram kadar. Ama yağışın miktarı geçen seferkinden az olsa da bu kadar yağış bile sel yapabilir.

Bu yağış, geçen iki üç sistemin üzerine ekleniyor. Dereler, nehirler dolmuş durumda; hatta taşıyor. Dere yataklarına yakın çevrelerde dikkat. Maalesef yaşadığımız can kayıplarından bir kaçı da, taşkın nedeniyle suyun dereden çıkıp aracı alıp sürüklemesiydi. 50 - 60 cm su yüksekliği 1 - 1,5 tonluk aracı sürükleyebilecek güçtedir.

Bir karışı biraz aşan bir su yüksekliği, iki karışı bulmayan su yüksekliği bir kişiyi devirecek güçte. Neden? Deniz suyu gibi değil, düzgün akmıyor. Sel suyunda olmuyor. Çünkü sürekli farklı yönlerden bir akışı var, o yüzden dengeyi sürekli bozuyor. Sel suyuna girmemek lazım.

Kemer, Finike, Kaş bu alanlar yağışın en fazla olduğu alan. Günün ilk yarısında miktarı daha fazla ama yağış iki güne yayılmış bir yağış. Bugünün üzerine yarın da yağışlar etkilenecek. Muğla'nın güney ilçelerinde, Dalaman'da Datça'da Marmaris'te fırtınayla beraber yağış var. Antalya'daki kadar miktarı çok değil ama bu alanda da kuvvetli rüzgar kıyıda bile 60-65 kilometrelerde.

Süper hücre ve hortum riski

Yüzde 20'ler dolayında görülüyor bu olasılık. Ancak bu öyle bir riskin bulunduğunu bize söylüyor. Bu risk, yaptığı etki itibariyle büyük bir risk diyebiliriz."

Valilik duyurdu: 5 ilçede okullar tatil edildi

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğümüzün uyarısı gereği, 5 ilçemizde (Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş) fırtınanın hızının 100 km/sa geçeceği ve hortum riski oluşturacağı değerlendirildiğinden Valiliğimizce 06.02.2019 Çarşamba günü tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün ara verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur” denildi.

Validen canlı yayında 'sokağa çıkmayın' uyarısı

CNN TÜRK canlı yayına katılan Antalya Valisi Münir Karaloğlu şu açıklamalarda bulundu:

"Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğümüzün iki adet uyarısı oldu. Bu gece Antalya'nın batı ilçelerinde fırtına hızının zaman zaman 100 km geçeceği ve hortum riski uyarısı nedeniyle vatandaşımıza valiliğimizin sitesinden, sosyal medya hesaplarından duyurmuş olduk. Antalya'nın batısında kalan ilçelerde de 1 gün özel ve resmi kreşten başlayarak tüm okullarda eğitime ara verdik.

Bugün özellikle 09.00-12.00 saatleri arasında vatandaşlarımızın işi olmadıkça açık alanlarda bulunmamasını tavsiye ediyoruz. Eğer bir hortum riski görürlerse kapalı alanlarda muhafaza etmelerini öneriyoruz. Çiftçilerimizin de alabilecekleri önlemleri bu geceden almalarını tavsiye ediyoruz."

Hava sıcaklığı

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava nasıl olacak?

İstanbul'da bugün havanın çok bulutlu olması ve sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.