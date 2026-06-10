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Dünya O ülkede bir hafta içinde ikinci uçak kazası!
Dünya

O ülkede bir hafta içinde ikinci uçak kazası!

Yeniakit Publisher
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O ülkede bir hafta içinde ikinci uçak kazası!

Hırvatistan’ın batısındaki İstriya bölgesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen uçak kazasının ardından, küçük bir uçağın düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Hırvatistan’ın batısındaki İstriya bölgesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen uçak kazasının ardından, küçük bir uçağın düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Hırvatistan’ın İstriya bölgesinde bir hafta içinde ikinci küçük uçak kazası meydana geldi.

Vrsar köyünde, küçük bir uçağın düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay yerine polis ekipleri, itfaiye ve acil sağlık personeli sevk edildi.

Hırvatistan'ın İstriya bölgesindeki Medulin kasabası yakınlarında geçtiğimiz hafta küçük uçak düşmüş, 4 kişi hayatını kaybetmişti.

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