O ülkede bir hafta içinde ikinci uçak kazası!
Hırvatistan’ın batısındaki İstriya bölgesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen uçak kazasının ardından, küçük bir uçağın düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Hırvatistan’ın batısındaki İstriya bölgesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen uçak kazasının ardından, küçük bir uçağın düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Hırvatistan’ın İstriya bölgesinde bir hafta içinde ikinci küçük uçak kazası meydana geldi.
Vrsar köyünde, küçük bir uçağın düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Olay yerine polis ekipleri, itfaiye ve acil sağlık personeli sevk edildi.
Hırvatistan'ın İstriya bölgesindeki Medulin kasabası yakınlarında geçtiğimiz hafta küçük uçak düşmüş, 4 kişi hayatını kaybetmişti.