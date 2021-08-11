Meteoroloji'den Karadeniz için uyarı

YENİ AKİT ANKARA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yapılan değerlendirmelere göre sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması noktasında uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki 3 saat boyunca yerel olarak kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.