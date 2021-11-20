  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Gündem

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kar yağışı uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 09:59:00 -
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezlerimiz için beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 9, Bitlis'te 8, Hakkari'de 9 ve Muş'ta 11 derece olması bekleniyor” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Instagram'a bomba özellik!
Teknoloji

Instagram'a bomba özellik!

Instagram'da, “Rage Shake” ismi verilen yeni özellikle, uygulamanın düzgün çalışmaması halinde kullanıcılara telefonlarını sallayarak bu dur..
Rusya'dan Türkiye'ye SİHA çağrısı!
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye SİHA çağrısı! "Rahatsızız"

Ukrayna'ya ait bölgelerde işgali sürdüren Rusya, Türkiye'nin Kiev'e sattığı SİHA'lardan rahatsız oldu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,..
Sivasspor'da sakatlık şoku: 6 hafta yok!
Spor

Sivasspor'da sakatlık şoku: 6 hafta yok!

DG Sivasspor, futbolcu Sefa Yılmaz’ın 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay